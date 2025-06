“Fratelli medaglia”: quattro podi per Alice e Giovanni Codato agli Europei di canottaggio

Un argento a testa nella giornata di sabato, un bronzo ciascuno in quella di domenica. Il viaggio in Bulgaria di Alice e Giovanni Codato, sorella e fratello di Oggiona con Santo Stefano, è stato senza dubbio molto fruttuoso. I due atleti della Canottieri Gavirate e delle Fiamme Oro si sono confermati tra le pedine di punta della nazionale italiana agli Europei di Plovdiv. (foto: Canottaggio.org / Julia Kowacic)

Sia Alice (classe 2003) sia Giovanni (nato nel 1999) sono saliti sui podi nelle medesime specialità: il due senza e l’otto.

In ambito femminile Codato ha gareggiato in coppia con Laura Meriano: le due giovani azzurre hanno condotto a lungo la finale provando ad anticipare la favorita Romania che nell’ultimo quarto di regata ha preso la testa facendo segnare il miglior tempo di questa specialità a tutti gli Europei.

Codato e Meriano hanno tenuto con ampio margine la seconda posizione davanti alla Gran Bretagna.

Giovanni Codato invece ha remato sul due senza insieme a Nunzio Di Colandrea e anche in questo caso la barca da battere è stata la Romania, favorita capace di confermarsi ai massimi livelli. L’Italia ha preso presto la seconda posizione e ha respinto con autorevolezza i tentativi di rimonta della Spagna, poi di bronzo.

Alla domenica si sono svolte le finali degli otto: Alice Codato è salita in barca insieme alla stessa Meriano e a Kiri English-Hawke, Silvia Terrazzi, Clara Guerra, Giorgia Pelacchi, Stefania Gobbi ed Elisa Mondelli (timoniere Emanuele Capponi). E qui è arrivata una piccola rivincita rispetto alla Romania rimasta fuori dal podio: oro alla Gran Bretagna davanti all’Olanda.

Tra gli uomini invece Giovanni Codato ha gareggiato insieme a Di Colandrea e a Giovanni Abagnale, Francesco Pallozzi (tesserato per Gavirate), Alfonso Scalzone, Alessandro Gardino, Salvatore Monfrecola e Davide Comini (timoniera Alessandra Faella). Gran Bretagna e Olanda hanno duellato per l’oro (agli inglesi) mentre l’Italia ha lottato per il bronzo con la Germania e alla fine l’ha spuntata per 29 centesimi.

Ha concluso appena fuori dal podio, ma con ottime indicazioni per il futuro prossimo, Gabriel Soares. L’argento olimpico di Besozzo era all’esordio tra i senior vista la sparizione dei suoi “pesi leggeri” dal programma a cinque cerchi e a Plovdiv ha ottenuto il quarto posto insieme a Niels Torre, altro atleta proveniente dai “pielle”. Il bronzo è sfuggito di poco più di un secondo ma senza dubbio questa imbarcazione può fare strada anche tra i senior.

La nazionale del nuovo d.t. Antonio Colamonici ora torna a guardare in direzione di Varese dove tra due settimane (13-15 giugno) è in programma la attesa prova di Coppa del Mondo da disputare in casa. E molti protagonisti di Plovdiv saranno tali anche alla Schiranna.