Mondiali Junior, tre argenti per gli azzurri della Canottieri Gavirate

Si è conclusa con un carico di metallo pregiato la spedizione del canottaggio varesotto a Plovdiv, in Bulgaria, sede dei campionati mondiali di categoria Junior: tre atleti – tutti tesserati per la Canottieri Gavirate – tornano infatti a casa con al collo una medaglia d’argento.

Si tratta dei 17enni Alice Codato e Nicolò Bizzozzero e della 16enne Vittoria Calabrese, capaci di concludere al secondo posto iridato le proprie gare sul bacino bulgaro, uno dei più quotati a livello internazionale.

Bizzozzero ha gareggiato nel quattro di coppia insieme a Francesco Pallozzi, Marco Gandola e Andrea Licatalosi, una barca che ha iniziato in sordina (4a nelle batterie) ma poi è letteralmente decollata. Nella finale di Ferragosto il quartetto azzurro è andato in progressione, restando a lungo in quarta posizione ma accelerando al momento giusto. Nel finale l’Italia ha rimontato due posizioni (su Bielorussia e Repubblica Ceca) e ha concluso a soli 2″ dai tedeschi medaglia d’oro.

Calabrese e Codato invece erano compagne di imbarcazione nel “quattro con” femminile, insieme a Anna Benazzo, Chiara Benvenuti e alla timoniera Serena Mossi. Le azzurre hanno fatto gara di testa, transitando per prime nei primi tre rilevamenti cronometrici seppure con un vantaggio in costante calo sugli USA. Proprio le americane sono state autrici di una grande prestazione nei 500 metri finali e hanno ottenuto l’oro, ma l’Italia delle due gaviratesi ha saputo difendere la seconda posizione per un ottimo argento. (foto in alto / Canottaggio.org)

L‘Italia Junior torna così da Plovdiv con un bottino importante: una medaglia d’oro (quella conquistata dal “4 con” maschile di Pappalettera, Pappalepore, Vicino, Vicino; tim. Pagliaro), cinque argenti e un bronzo.

Fuori dal podio i due “otto” sui quali erano schierati gli altri atleti di casa nostra: quarto posto per quello femminile con Ilaria Spirito e Caterina Monteggia (Canottieri Gavirate), quinto per quello maschile del timoniere Lorenzo Fanchi (Canottieri Varese).