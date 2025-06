“Ricordatevi di vivere”: il battesimo civico dei giovani di Somma nel giorno di festa della Repubblica

In occasione del 79° anniversario della Repubblica Italiana, la città di Somma Lombardo ha celebrato il tradizionale battesimo civico dei diciottenni, un momento simbolico che segna l’ingresso dei giovani nella vita democratica del Paese.

Nel cortile di Palazzo Viani Visconti, alla presenza delle autorità civili e militari, delle associazioni locali e della banda cittadina “La Cittadina”, il sindaco Stefano Bellaria ha rivolto un discorso ai neo-maggiorenni, sottolineando l’importanza del loro ruolo nella società.

«Oggi celebriamo, insieme, il 79° compleanno della nostra Repubblica Italiana, ma anche la vostra festa. La città si riunisce, emozionata e felice, per condividere il vostro battesimo civico» ha esordito Bellaria.

Durante la cerimonia, i giovani nati nel 2007 hanno ricevuto tre simboli: la bandiera italiana, una copia della Costituzione e una grafica d’arte realizzata appositamente per l’occasione che raffigura il “Vial del Moro”, accompagnata dalla scritta “I Have a Dream”, un omaggio ai giovani sommesi, come Isaia Bianco e Bruno Colombo, che ottant’anni fa sacrificarono la propria vita per la nostra libertà. Avevano la vostra età: «Ricordarli è un modo per onorarne il sogno e dare senso al vostro futuro».

Bellaria ha poi voluto accogliere e ringraziare con profonda commozione Melania e Ovidiu, genitori di Daria, morta in seguito a malore durante la festa di fine anno al CFP, la cui forza, tenacia e amore sono un esempio per tutti. «Daria ci ha insegnato cosa significhi vivere con intensità e dignità, trasformando dolore e difficoltà in speranza e luce. A lei dedichiamo il messaggio di una canzone: “Ricordati di vivere, come se fosse sempre il primo battito”».

Il sindaco ha invitato i ragazzi a essere protagonisti attivi della comunità, ispirandosi alle parole di Martin Luther King:

“Siate il meglio di qualunque cosa siate. È un bel compito da assolvere, non credete? Fatelo e renderete ‘saporosa’ la vostra vita e quella di chi vi circonda.”

Bellaria ha inoltre ricordato l’importanza della partecipazione civica, esortando i giovani a informarsi, dibattere e contribuire al miglioramento della società: «Avete ora a disposizione nuovi strumenti, da unire alle vostre capacità, per migliorare la società in cui vivete» ha affermato.

La cerimonia si è conclusa con un messaggio di speranza e responsabilità, sottolineando il valore della memoria e l’importanza di costruire un futuro basato sui principi della Repubblica.

«Care ragazze e cari ragazzi, ricordatevi di vivere, mettendo in campo il meglio di voi stessi, senza timore di sbagliare, inseguendo, ‘come se fosse sempre il primo battito’, i vostri sogni più arditi» ha concluso il sindaco.

La giornata ha rappresentato un momento di riflessione e celebrazione, rafforzando il legame tra le nuove generazioni e i valori fondanti della Repubblica Italiana.