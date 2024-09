Rifiuti abbandonati e cestini stracolmi, a Casciago il Comune intensifica i controlli e le sanzioni

Cestini pieni di sacchetti ingombranti e maleodoranti, sacchi buttati per strada o in zone boschive, nei pressi della stazioni o nelle principali vie del paese. A Casciago l’amministrazione comunale ha deciso di dire basta e di intensificare i controlli e le inasprire le sanzioni.

Nel corso delle ultime settimane sono stati diversi i casi nei quali alcuni cittadini incivili, spesso provenienti dai comuni limitrofi, sono stati pizzicati dalle fototrappole e sanzionati per abbandono di rifiuti.

Per cercare di arginare un fenomeno che aumentando diverrebbe preoccupante Polizia Locale e amministrazione comunale hanno concordato di intensificare i controlli: «L’uso improprio dei cestini stradali, in cui vengono inseriti rifiuti di ogni genere a scapito dell’igiene e del decoro delle aree pubbliche, oltre che la proliferazione di insetti, è in aumento – spiegano dal Comune di Casciago -. I cestini devono essere utilizzati soltanto per conferire piccoli rifiuti da passeggio come ad esempio carte di caramelle o gelati, pacchetti di sigarette, bottigliette, scontrini e cose simili. Depositare rifiuti (domestici e non) nei pressi dei cestini è, oltre che incivile, equiparato all’abbandono dei rifiuti, quindi è un reato e come tale sanzionabile. Per questo i controlli da parte della polizia locale sono stati intensificati per identificare e sanzionare i trasgressori. Stesso discorso per quanto riguarda le deiezioni canine: sono in troppi i padroni di cani che si disinteressano e lasciano su marciapiedi e strade i “regalini” dei loro animali senza raccoglierli. È davvero un comportamento incivile».