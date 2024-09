Rifiuti traboccanti dai cestini a Lonate Pozzolo. “ in incuria e trascuratezza”

“Un simile degrado, incuria e trascuratezza del territorio non possono essere tollerati”, dice la lista civica Uniti e Liberi (opposizione) parlando della realtà di Lonate Pozzolo.

Tema: l’uso scorretto dei cestini per la raccolta rifiuti, spesso pieni zeppi di sacchetti lasciati da incivili. Ma più in generale il tema della cura dello smaltimento di rifiuti.

“Abbiamo già avuto più volte prova dell’inedia e dell’incapacità dell’amministrazione Carraro sotto vari aspetti, tra i quali spicca anche la cura del territorio e la gestione dei rifiuti. In molti punti del territorio Lonatese è facile trovare spazzatura abbandonata, rifiuti che straboccano dai cestini o micro discariche abusive portatrici di topi e cattivi odori, in pieno centro abitato, che sembrano essere invisibili agli amministratori che hanno la residenza proprio lì a pochi passi”.

”Se volete vedere con i vostri occhi fate un giro nella piazza di Sant’Antonino e potrete vedere voi stessi in quale stato si trovano i cestini che non vengono svuotati con regolarità senza che nessuno dica nulla”.

Va detto che l’uso scorretto Dei cestini è un tema che ritorna in più località, affrontato di volta in volta però con strategie diverse: con l’aumento dei passaggi di raccolta, le verifiche della Polizia locale e anche opera delle telecamere o persino con la rimozione degli stessi cestini per evitare l’uso indebito (una strategia che spesso ha causato polemiche, ad esempio nella vicina Samarate).

In ogni caso la situazione attuale secondo l’opposizione di Lonate Segnala lo scarso controllo sul territorio. ”E pensare che la SindacA e ben tre assessori, oltre che alcuni consiglieri di maggioranza, abitano proprio nella frazione! Possibile che non vedano nulla? Oppure fingono di non vedere?”