Rovera, ancora malasorte: un guasto costringe alla risalita dall’ultimo al sesto posto

La stagione nel WEC – il Mondiale Endurance – di Alessio Rovera prosegue senza fortuna. Anche nella “6 Ore del Fuji”, in Giappone, penultima tappa della rassegna iridata, il pilota di Varese ha mostrato il suo valore alla guida della Ferrari 296 ma ha raccolto molto meno di quanto seminato.

La vettura numero 55 gestita dal team Vista AF Corse – a bordo con Rovera anche Simon Mann e François Heriau – aveva colto la pole position tra le vetture gran turismo ma ha dovuto affrontare un problema all’ABS che di fatto ha costretto i piloti a girare senza poter contare sul controllo di frenata e a effettuare due pit stop in più rispetto ai rivali.

Ciò ha spinto la Ferrari sul fondo dello schieramento e ha costretto Rovera e soci a fare gli straordinari in pista con il pilota di Casbeno ancora una volta decisivo nel risalire la classifica a suon di sorpassi sino alla sesta posizione finale. La gara è stata vinta dall’altra Ferrari 296 di Vista AF Corse (con Flohr, Castellacci e Rigon), ulteriore dimostrazione che la Fuji le supercar di Maranello avevano un grande potenziale, rimasto però in parte inespresso sulla #55.

«È stata una gara difficile fin dalla partenza per il problema all’Abs ma nonostante questo siamo arrivati a 20 secondi dai vincitori – spiega Rovera al traguardo. C’era il potenziale per raggiungere il successo, come ha dimostrato l’equipaggio della vettura 54: da parte nostra quindi speriamo di essere altrettanto competitivi in Bahrain per poter finalmente salire sul podio».

Ora l’attenzione di Alessio si sposta sulla pista di casa,∫, dove nel prossimo fine settimana andrà in scena l’appuntamento del GT World Challenge che il varesino affronta insieme a Davide Rigon e Alessandro Pier Guidi. Un terzetto di qualità in lizza per le zone altissime della classifica. Nel WEC invece i ferraristi perdono la quinta posizione a favore della Bmw del team WRT pilotata tra gli altri da Valentino Rossi, terza al Fuji.

HYPERCAR – Se la pista nipponica ha dato grandi risultati alla Ferrari tra le GT, lo stesso non si può dire per le Hypercar dove le vetture di Maranello sono andate incontro al peggior risultato da quando sono rientrate nella classe regina dell’endurance. L’unica vettura a punti è stata la #50 di Fuoco, Nielsen e Molina, nona mentre la #51 ha alzato bandiera bianca e la #83 ha chiuso 12a tra incidenti e penalità. Giornata altrettanto nera per Toyota e Cadillac, le altre vetture di punta che hanno lasciato strada alla Porsche, vincente con la vettura #6 e ora vicinissima al titolo piloti con Estre, Lotterer e Vanthoor.

Sul podio bella notizia per Raffaele Marciello, pilota italo-svizzero che ha corso anche con licenza varesina: per lui e per la BMW un prezioso secondo posto davanti alla sorprendente Alpine di Lapierre, Schumacher e Vaxivierre e all’altrettanto inedita Peugeot di Jensen, Müller e Vergne. I titoli verranno comunque assegnati nell’ultima tappa, quella in Bahrein nel primo weekend di novembre.