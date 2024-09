Rubata un’auto in un parcheggio videosorvegliato a Como, denunciata una 42enne di Cantù

La Polizia di Stato di Como ha denunciato una donna di 42 anni, residente nel canturino e con precedenti penali, per furto aggravato. La donna è stata sorpresa a bordo di un’auto rubata da un parcheggio videosorvegliato della città qualche giorno prima.

L’indagine è partita dall’analisi delle denunce di furto raccolte dall’Ufficio Denunce della Questura di Como. Grazie alle immagini della videosorveglianza del parcheggio in cui è avvenuto il reato, gli agenti hanno potuto identificare chiaramente la donna mentre compiva il furto.

Nella mattinata di ieri, intorno alle 9:00, una volante della Polizia, durante i consueti controlli del territorio, ha individuato il veicolo rubato in un parcheggio di via Madruzza, con la donna ancora a bordo. Alla richiesta di spiegazioni, la 42enne ha dichiarato che l’auto le era stata prestata da un amico, ma le immagini delle telecamere hanno confermato il suo coinvolgimento nel furto.

Accompagnata in Questura, la donna è stata identificata e, considerando i precedenti penali a suo carico, denunciata in stato di libertà per furto aggravato. L’auto è stata successivamente restituita al legittimo proprietario.