Sabres Rugby ancora campioni nel “touch misto” della Uisp

Domenica 22 settembre a Orio al Serio alla riunione delle società di rugby della Lombardia, il presidente del Comitato Regionale, Maurizio Vancini, ha premiato il Sabres Rugby Club di Ranco che ha vinto per la terza stagione consecutiva il Campionato Touch Rugby Misto organizzato dalla UISP.

L’Asd Sabres Rugby Club nasce alla fine del 2007 a Sesto Calende e nel 2013 si trasferisce a Ranco, sulla sponda magra del Lago Maggiore, dove il Comune le concede l’uso esclusivo del campo sportivo in via Quassa. I Sabres del resto sono un’istituzione: insieme con la Stella Rossa Milano e Alto Serio Rugby hanno ideato e giocato il primo campionato UISP rugby in assoluto, diventato ormai il Campionato Nazionale UISP.



Quest’anno i Sabres – affiliati alla Uisp – continuano la collaborazione per le varie categorie Juniores con il Valcuvia Rugby e gli Amatori Tradate Rugby, mentre le squadre Seniores Sabres partecipano al Campionato Nazionale XV UISP e al Campionato Touch Rugby Misto.

Durante la stagione sportiva 2021/22 la Federazione Italiana Rugby ha inaugurato la prima edizione del campionato nazionale di Touch Rugby. «Il Touch Rugby è una versione più inclusiva della classica palla ovale. Non ci sono placcaggi, cosa che lo rende non solo uno sport propeudetico al rugby classico ma anche una disciplina a sé stante, che può essere giocata in squadre miste e nelle categorie Junior» spiega il presidente dei Sabres, Dai Berry, secondo cui «il touch è anche il percorso ideale per incominciare a integrare i giocatori adolescenti nel mondo del rugby dei Seniores».

Venite a fare una prova. A Ranco c’è rugby per tutta la famiglia. Trovate le info e news Sabres Rugby sul sito web, pagina Facebook e Instagram. Nella foto in apertura: Presidente Vancini con Paolo Carbone, rappresentante provinciale della Federazione Italiana Rugby e Dai Berry, responsabile dei Sabres.