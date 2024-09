Serata di presentazioni per la Robur Saronno

La Robur Saronno si presenta e presenta la nuova stagione di Serie B Nazionale, la prima della storia al terzo livello dei campionati italiani di pallacanestro. L’appuntamento è per venerdì 13 settembre alle ore 21 al PalaRonchi di via Colombo. Durante la serata aperta al pubblico e trasmessa in diretta da Radio Orizzonti in Blu, il presidente Ezio Vaghi introdurrà la nuova stagione, alla gradita presenza delle autorità cittadine e degli sponsor principali. Seguirà la presentazione dello staff guidato da coach Gambaro e dell’intera rosa che disputerà il campionato a partire da sabato 28 settembre. (Foto di Marco Napolitano)

Nell’occasione sarà presentata la campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025. Ricordando che l’AZ Pneumatica disputerà le partite casalinghe al PalaBorsani di Castellanza, la società ha pensato agli abbonamenti come all’occasione per continuare a seguire la squadra in questa nuova avventura di Serie B Nazionale dopo la straordinaria promozione ottenuta solamente poche settimane fa.

Ezio Vaghi, presidente Robur Basket Saronno: «Ci apprestiamo a disputare la stagione più affascinante e complicata di tutta la nostra storia. Siamo saliti di livello, non solo dal punto di vista sportivo, visto che incontreremo grandi piazze e società storiche e gireremo tutta la penisola portando con noi il nome della città, ma anche dal punto di vista organizzativo. L’impegno di risorse è importante e anche per questo abbiamo scelto di presentare non solo la squadra bensì tutta la nostra attività, in un evento che possa essere una festa ma anche un modo per mostrare a tutti lo sforzo che abbiamo intrapreso con la stessa passione di sempre».