Si riaccendono le luci al Cinema Teatro delle Arti, grazie ai volontari

Arriva settembre e riaprono le porte del Cinema Teatro delle Arti. Riaprono con le prime proiezioni su grande schermo, ma anche per la presentazione – già in calendario – del fitto calendario di spettacoli e appuntamenti culturali.

Non sarà proprio un “miracolo”, ma certo va sottolineato: perché la sala di via don Minzoni vive grazie all’impegno di tanti volontari che si occupano delle attività, divisi in due “squadre”, quella del cinema e quella del Centro Culturale Teatro delle Arti che si occupa di spettacoli dal vivo e altre attività. In una città che comunque offre anche altre sale e stagioni teatrali, ma che ad esempio non ha più alcun altro cinema indipendente (c’è solo il multisala, che premia i film “blockbuster”).

Riparte il cinema

Ed ecco dunque che si riparte dal cinema, dopo la pausa agostana, in cui purtroppo a Gallarate non c’è stato cinema all’aperto. Si riparte sabato e domenica con “Campo di battaglia”, il nuovo film di Gianni Amelio che porta sui campi di battaglia della Grande Guerra e che si fa metafora del presente.

Grazie ai volontari del grande schermo, dal 5 al 10 settembre, con otto proiezioni.

Intorno alla “sala di comunità” di via don Minzoni – di proprietà della parrocchia Santa Maria Assunta – ruotano «tra i trenta e cinquanta volontari, il bello è anche il passaggio di persone diverse» dice Elena Balconi, presidente del Centro Culturale, come dicevamo una delle due “metà”, accanto ai volontari del cinema. Questi ultimi curano anche il servizio per i cicli di cineforum, la sempre apprezzata rassegna di film introdotti e commentati da critici e giornalisti cinematografici professionisti.

Da chi stacca i biglietti a chi cerca film e spettacoli, dalle “maschere” a chi cura i social (prossimo progetto: l’account Instagram), in tanti contribuiscono a questo duplice, prezioso presidio culturale.

La presentazione delle stagioni teatrali e altre attività del Centro Culturale

Il Centro Culturale Teatro delle Arti presenterà tutte le sue attività in una giornata speciale mercoledì 18 settembre: alle 18.30 saranno presentate la stagione teatrale di prosa, la stagione di spettacoli del sabato per bambini e famiglie, la rassegna Parola e Mistero, la proposta per le scuole, i due corsi di formazione per docenti, come sempre in programma uno in autunno e uno in primavera.

Ci sarà spazio anche per l’edizione 2025 di Filosofarti (che fa riferimento a un altro gruppo specifico di volontari). E ci sarà anche un’anteprima del cineforum.

I corsi di teatro alle Arti

Da ultimo è prevista anche la presentazione dei corsi di teatro tenuti da Giulia Provasoli.

A seguire, alle 20.30, andrà in scena lo spettacolo “Come draghi sui tetti”, con gli allievi del corso gruppo Bausch. I corsi di teatro avranno poi anche una loro giornata dedicata, con open day il 28 settembre prossimo.