Sieco e Cassano Magnago, “incertezza che preoccupa tutti”

Sono ancora tante le domande aperte sul destino dei rapporti tra Sieco e Cassano Magnago, dopo la “espulsione” del Comune dalla compagine sociale dell’azienda che si occupa di rifiuti. «I contorni di questa vicenda non sono apparsi chiari, fin dal suo sorgere e, complice la scelta cocciuta di sostenere la prevalenza della teoria sulla realtà, si è inesorabilmente prodotta l’attuale incertezza che preoccupa tutti» dicono Osvaldo Coghi e Giovanbattista Oliva, per Forza Italia.

Che lamentano che il gruppo di maggioranza «si è mostrato finora sordo ad ogni proposta di collaborazione». Forza Italia propone ora tre domande a sindaco e maggioranza, a ormai un mese e mezzo dal divorzio ufficiale tra Cassano e la Sieco.

Potrà sembrare di cattivo gusto parlare di deflagrazione in questo periodo in cui gli accadimenti internazionali suggerirebbero moderazione ma” L’AFFAIRE SIECO “ con tutte le sue propaggini somiglia molto ad una esplosione non controllata con proiezione di schegge.

Proteggersi dalle conseguenze a prescindere dalle cause sembra essere ciò che muove la maggioranza.

I contorni di questa vicenda non sono apparsi chiari, fin dal suo sorgere e, complice la scelta cocciuta di sostenere la prevalenza della teoria sulla realtà, si è inesorabilmente prodotta l’attuale incertezza che preoccupa tutti.

Ora si convoca (Non si poteva farlo prima?) una commissionieper relazionare sull’argomento senza allegare uno straccio di documentazione che permetta una disamina nel merito e una valutazione preventiva delle scelte che l’amministrazione vorrà compiere e, bontà sua, svelare quanto prima.

Dubitando, restiamo in fiduciosa attesa. Ciò non ci vieta di porre alcune delle domande che da tempo avremmo voluto fare, solo ce ne fosse stata data la possibilità :

+ Il Sindaco ha lamentato in Consiglio Comunale di non possedere più la maggioranza assoluta della società e di conseguenza essere in balìa delle decisioni dei soci detentori delle rimanenti quote di capitale. Ci dovrebbe spiegare com’è stato possibile che le quote di proprietà di SIECO del Comune di Cassano Magnago si riducessero dal 67% al 31%?

+ Appurato che l’inserimento nella compagine societaria di nuovi Comuni e la conseguente riduzione delle quote spettanti ai singoli soci è stata un’operazione che ha comportato un periodo di valutazione e di studio, ci si domanda quale atteggiamento abbia tenuto l’amministrazione comunale cassanese in questo frangente e quale la posizione sostenuta?

+ Come mai si è reputata superflua la costituzione di una commissione speciale richiesta dalle opposizioni fin dal Luglio 2022, sostenendo che era fuori luogo preoccuparsi e allarmare, senza motivo la cittadinanza ?

Nei tempi e nei modi che ci verranno accordati sarà nostra premura formulare le altre domande giacenti.

Confidiamo in risposte senza pregiudizi che, finalmente, possano rappresentare un cambio di passo da parte di chi si è mostrato finora sordo ad ogni proposta di collaborazione.

FORZA ITALIA

Osvaldo Coghi, Giovanbattista Oliva

Cassano Magnago, Settembre 2024