Successo per BBC Soluzioni Energetiche all’Energy Business Day, tra nuove tecnologie e green energy

BBC Soluzioni Energetiche, azienda leader nell’installazione di impianti fotovoltaici situata a Besozzo in provincia di Varese, ha colto l’occasione per presentare i propri servizi all’avanguardia, illustrando l’intero ciclo di vita degli impianti fotovoltaici: dalla consulenza personalizzata all’installazione, fino ai servizi di post-vendita come la manutenzione, la pulizia dei pannelli e l’ampliamento degli impianti già esistenti. Gianpiero Brivio, durante il suo intervento, ha sottolineato l’importanza della qualità dei pannelli fotovoltaici e dell’assistenza al cliente dopo l’installazione.

La giornata si è arricchita con interventi di esperti del settore quali Michele Torri, CEO di Torri Solare, che ha parlato della qualità dei loro prodotti, tra i quali i moduli

fotovoltaici che si distinguono per avere una resistenza alla grandine 8 volte superiore rispetto agli standard di mercato. L’Ing. Francesco Cova di Daikin, ha sfatato alcuni miti legati alle pompe di calore, dimostrando la loro efficienza e i benefici in termini di risparmio energetico.

Anche Audi Zentrum Varese ha contribuito alla giornata con la presentazione della

nuova Audi Q6 full electric, rappresentando il connubio perfetto tra tecnologia e sostenibilità. Solar Parking invece ha presentato le sue pensiline per parcheggi finalizzate in modo particolare ad accogliere impianti fotovoltaici per la produzione di energia e ricarica dei veicoli elettrici.

L’evento non è stato solo un’opportunità per conoscere da vicino le soluzioni energetiche di BBC Srl, ma anche per creare nuove connessioni e collaborazioni tra aziende che condividono la stessa visione di futuro green.