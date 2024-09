Svelate le date dell’Oktober stì che torna a Cittiglio per due weekend di birra e divertimento

L’attesa per uno degli eventi autunnali più amati della zona sta per terminare. L’Oktobersì torna a Cittiglio negli spazi del Parco delle Feste il 4 e 5 ottobre, proseguendo anche nel fine settimana successivo, l’11 e il 12 ottobre.

Sarà un’occasione imperdibile per immergersi in una tradizione che unisce ottimo cibo, musica dal vivo e la presenza di ospiti speciali.

Il programma prevede una varietà di proposte culinarie ispirate alla tradizione bavarese, accompagnate da una selezione di birre artigianali. Non mancheranno, come ogni anno, momenti di intrattenimento per grandi e piccoli, con la partecipazione di artisti locali e dj set che animeranno le serate.

Per aggiornamenti e dettagli sul programma completo, la comunicazione ufficiale sarà diffusa sui canali social dell’Oktobersì.