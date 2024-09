Tirocini e corsi all’estero, esperienze di crescita per gli studenti Its Incom

La Fondazione ITS Incom Academy amplia la propria rete di opportunità all’estero proponendo tirocini e corsi internazionali. I tirocini all’estero sono una delle esperienze formative più importanti tra quelle proposte dalla fondazione: quest’anno sono stati 54 gli studenti che hanno scelto di aderire a questa opportunità che rappresenta un momento di crescita professionale e personale.

Il tirocinio, della durata di due mesi o più, ha permesso ai ragazzi di sperimentare la vita in azienda in varie città europee in Spagna nelle destinazioni di Madrid, Barcellona, Cordoba e Santiago; in Germania a Lipsia e Francoforte, in Belgio (Bruxelles), in Lituania (Vilnius), in Danimarca (Copenaghen), in Francia (Grenoble) e in Repubblica Ceca (Pilsen).

Una prima vera esperienza in un mercato del lavoro “internazionale”

Quattro studenti del corso “Sviluppo Backend” sono rientrati a metà maggio e hanno svolto due mesi di tirocinio in aziende della città di Cordoba in Spagna.

Ad aprile, i ragazzi del corso IFTS in Digital Tourism hanno svolto due settimane a Chester con un percorso dedicato al turismo che ha alternato approfondimenti in aula ad attività di visita di hotel e buone pratiche in materia di sostenibilità.

Grazie ai contributi Erasmus+ e al contributo della Regione, i ragazzi hanno potuto svolgere le esperienze con la copertura dei costi di vitto, alloggio e viaggio, rendendo accessibile questa esperienza a tutti gli studenti motivati e interessati a vivere due mesi in un’altra città e allo stesso tempo lavorare in azienda.

“Un’occasione per mettere i pratica i concetti acquisiti durante il corso”

Sara del corso Data Analyst così commenta: «L’esperienza di tirocinio estero è stata molto positiva, sono stata in un’azienda a Madrid che mi ha permesso di mettere in pratica ciò che ho acquisito durante l’anno in ambito dati. Ho potuto praticare spagnolo oltre all’inglese sia con il mio tutor che con altri colleghi».

“Un’esperienza di crescita professionale e personale”

Laura del corso Cloud Developer: «Santiago è una città molto bella e vivace, piena di vita a ogni ora del giorno, nonostante il clima variabile, tra giornate di sole e frequenti piogge, ho sempre trovato nuovi angoli da scoprire e città vicine da visitare durante il tempo libero, Nssere lontano da casa per un periodo così lungo è stato un viaggio che mi ha permesso di crescere a livello personale. Anche se all’inizio parlare inglese rappresentava una sfida, con il tempo e la pratica ho acquisito maggiore sicurezza. In azienda, mi sono trovata molto bene, i colleghi erano sempre disponibili e pronti ad aiutarmi».