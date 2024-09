Torna la rassegna Reviviscenze Musicali, otto concerti nel Varesotto per sostenere il progetto “Dopo di noi”

Torna con il mese di settembre la rassegna musicale Reviviscenze Musicali, quinta edizione dell’iniziativa organizzata e promossa dall’associazione ArtAndCharity Odv

Da sabato 14 settembre fino al 14 dicembre saranno otto i concerti che si svolgeranno in sei comuni della provincia di Varese con il patrocinio di tutte le amministrazioni coinvolte: Bodio Lomnago, Daverio, Albizzate, Brunello, Cazzago Brabbia e Galliate Lombardo.

Come sempre, l’ingresso è ad offerta libera ed il ricavato sarà devoluto in beneficenza al progetto “Dopo di Noi” che dal 2016 con la Legge 22 giugno n. 112 si impegna a supportare i processi necessari per il raggiungimento dell’autonomia per le persone con disabilità. Un progetto che fino al 2020 ha già investito in risorse proprie più di 400mila euro, avviando un’importante azione formativa ed informativa destinata in primo luogo a tutti i ragazzi dai 16 ai 35 anni e alle loro famiglie, agli operatori di Ats, Asst, Uffici di Piano e amministratori locali.

Il programma

Sabato 14/09/2024: “Il genio di Leonardo” – Bodio Lomnago, Chiesa di San Giorgio – ore 21. Leonardo Moretti (violino), Chiara Corriero (chitarra), Silvia Capè (arpa)

Sabato 28/09/2024: “Anniversari secolari” – Daverio, Chiesa dei S.S. Pietro e Paolo – ore 21. Insubria Chamber Orchestra, Giorgio diretta da Rodolfo Marini

Sabato 12/10/2024: “Omaggio a Puccini” (nel 100° anniversario della morte) – Albizzate, Sala Piotti – ore 21. Marianna Iencarelli (soprano), Edoardo Manzardo (tenore), Matteo Failla (pianoforte)

Sabato 26/10/2024: “Il pianoforte è romantico!” – Brunello, Chiesa di Santa Maria Annunciata – ore 21. Carlo Levi Minzi (pianoforte), musiche di R. Schumann, J. Brahms

Domenica 03/11/2024: “Racconti di viaggio” – Cazzago Brabbia, Chiesa di San Carlo – ore 17. Nausicaa Nisati (contralto), Issei Watanabe (violoncello), Nicola Moneta (violone e percussioni), Bruna Panella (cembalo)

Sabato 16/11/2024: “Harpe diem” – Galliate Lombardo, Chiesa dei S.S. Protaso e Gervaso – ore 21. Letizia Cerasa (arpa), Federico De Conno (chitarra)

Sabato 23/11/2024: “La vie en rose” (nella Giornata contro la violenza sulle donne) – Sumirago, Sala Dal Bello – ore 21. Susanna Zucchelli (cantante), Alessandro Grosso (fisarmonica), Roberto Talamona (chitarra)

Sabato 14/12/2024: “Christmas Carol” – Daverio, Chiesa dei S.S. Pietro e Paolo – ore 21. Coro “Sine nomine”, Giuseppe Reggiori (direttore)

Per seguire l’evento anche sui social, potete seguire la pagina Facebook e Instagram, oppure il sito