Concerto tributo a Mina: musica e solidarietà ad Albizzate

Solidarietà, fratellanza, amicizia, collaborazione, sinergia: cinque parole per riassumere lo spirito di un evento benefico che vuole scrivere una pagina importante per il territorio. Venerdì 11 aprile, alle ore 21, la grande Sala Piotti del Municipio di Albizzate, in piazza IV Novembre, ospiterà un concerto omaggio a Mina con la cantante Mary Venneri e la sua band.

La serata metterà al centro il legame tra due realtà del territorio impegnate per il bene della comunità: l’associazione di promozione sociale IN Valbossa organizza infatti lo show musicale al fine di raccogliere fondi a sostegno di SOS della Valbossa, organizzazione di volontariato che opera nel settore sanitario, sia come emergenza- urgenza, sia come trasporti in ambulanza e assistenza a eventi.

SOS della Valbossa è un’organizzazione senza scopo di lucro con sede ad Azzate, in via 2 Giugno, 8: i volontari che operano sulle ambulanze e i consiglieri che gestiscono l’organizzazione non percepiscono alcun compenso. Le attività sono sostenute dalle quote dei soci, dalle donazioni di privati e aziende, dai fondi raccolti con le varie iniziative promozionali e dagli introiti derivanti dalle convezioni stipulate con la Regione e con altri Enti.

Ecco perché è importante partecipare al concerto di venerdì sera ad Albizzate, che prevede l’ingresso gratuito con offerta libera (prenotazioni: Adalisa 348.2268566, Cristina 340.6788658).

La band “OltreMina!” nasce dal desiderio di cinque musicisti-amici, tutti con esperienza professionale pluriennale in vari generi, di dare vita ad un concerto musicale interamente dedicato a Mina. Più che un tributo, si tratta di un omaggio alla grande artista, ripercorrendo l’intera sua carriera. L’intento è proprio quello di omaggiare Mina, Anna Mazzini, con una scaletta che ripercorra tutta la carriera di quella che indubbiamente è la più grande interprete femminile della musica leggera e pop italiana. Il concerto spazia dai suoi primi grandi brani fino ai più moderni successi internazionali degli ultimi anni.

Il gruppo “OltreMina!” è l’unica band ad eseguire un omaggio di questo tipo interamente e rigorosamente live.

LA BAND “OLTREMINA!” È FORMATA DA: Daniele Radice al basso, Agostino Barbieri al pianoforte (e arrangiamenti), Max Piro alle chitarre, Pietro Chisesi alla batteria, Romano Canavesi alle percussioni. Voce ed interprete dei brani: Mary Venneri. Ingresso a offerta libera