Torna operativo a Varese il parcheggio di via Verdi

Con un giorno d’anticipo sulla tabella massima di marcia, sono stati ultimati i lavori all’interno del parcheggio di via Verdi, per consentire l’installazione delle casse per il pagamento automatico con carte e bancomat.

L’intervento, che ha avuto inizio lunedì 9 settembre, ha sostituito gli apparecchi di pagamento, implementando le nuove forme di pagamento, ma ha anche sostituito le barriere di parcheggio e sistemato buche e pavimentazione, dove presente.

Da oggi quindi è tornato disponibile il centralissimo parcheggio all’interno dei Giardini Estensi, che conta 82 posti auto.