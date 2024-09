Tutti sul palco: l’open day dei corsi di teatro delle Arti di Gallarate

Riparte l’anno del Cinema Teatro delle Arti di Gallarate: in vista del nuovo anno della Scuola di teatro 2024/2025, sabato 28 settembre è in programma l’Open Day.

Un’occasione per fare una prova.

Sono previsti incontri per ogni fascia di età, con i seguenti orari:

– ore 11.00, bambini 7/10 anni

– ore 15.00, adolescenti 14/19 anni

– ore 16.30, preadolescenti 11/13 anni

– ore 18.00, adulti

Le lezioni di prova sono gratuite, ma su prenotazione: occorre scrivere a scuola.teatrodellearti@gmail.com indicando nome/cognome/età del partecipante. La mail è a disposizione anche per ogni curiosità.