Un concerto a Ternate per aiutare i bambini di Haiti

Il Parco Berrini di Ternate diventa il palco per uno spettacolo che scalda il cuore. Avsi, associazione dedicata alla realizzazione di progetti di solidarietà e di sviluppo nel mondo, organizza un evento musicale per domenica 15 settembre alle 11 per aiutare i bambini di Haiti.

L’associazione promuove una rete di adozione a distanza che permette di sostenere il centro di Avsi sull’isola impegnato ad aiutare un gruppo di bambini in difficoltà. «Le condizioni dell’isola – spiega Valter Ferri, medico e volontario di Avsi – sono molto peggiorate. Gli scontri tra le bande criminali hanno distrutto la sede dell’associazione e abbiamo dovuto allontanare i bambini, che ora si trovano al confine con Santo Domingo». L’evento di domenica a Ternate sarà l’occasione per conoscere di più sulla situazione ad Haiti e scoprire come poter aiutare.

Contemporaneamente, Avsi ha avviato un’altra iniziativa col supporto di Paola Egonu. La campionessa olimpica di pallavolo ha donato una sua maglia e l’associazione ha promosso tra le società sportive del territorio una raccolta fondi per inviare la maglia ai bambini che assiste ad Haiti. Un bel messaggio di vicinanza da parte dei grandi e dei piccoli del mondo dello sport italiano.