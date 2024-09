Un percorso che dura da 40 anni: alla Scoperta del Raviolificio Lo Scoiattolo

La storia del Raviolificio Lo Scoiattolo è una storia di tradizione e famiglia che ha avuto inizio 40 anni fa a Varese grazie alle abili mani di nonna Ebe. Oggi, giunta alla sua terza generazione, l’azienda è cresciuta diventando una grande realtà familiare, fortemente radicata nel territorio ma anche di rilievo internazionale, con la distribuzione dei propri ravioli nei supermercati nazionali e non solo.

Per celebrare questo lungo cammino e i legami con il territorio, l’azienda ha organizzato tre appuntamenti speciali. Il primo, previsto per questo sabato 14 settembre, sarà una camminata di circa 8 km aperta a tutti (su prenotazione) lungo un suggestivo tratto della ciclabile della Valle Olona. Durante l’evento, ci sarà uno spettacolo di animazione per i bambini e, per tutti i partecipanti, un aperitivo/merenda con i prodotti dell’azienda. L’evento è gratuito ma su prenotazione, per riservare gli ultimissimi posti CLICCA QUI

Il secondo appuntamento, in programma a fine ottobre, offrirà una visita guidata allo stabilimento produttivo di Lonate Ceppino, mentre il terzo evento si svolgerà venerdì 8 novembre a Varese, durante il festival del giornalismo Glocal, e prevede una degustazione dei prodotti del Raviolificio Lo Scoiattolo al Glocal Buffet.

PROGRAMMA 14 SETTEMBRE

Ore 14:00 ritrovo nel parcheggio di Scoiattolo a Lonate Ceppino in Via B. Franklin, 8

Ore 14:30 partenza. Si percorrerà un tratto della ciclabile della Valle Olona fino a raggiungere l’approdo dei Calimali

Ore 17:30 spettacolo di animazione

Ore 18:00 aperitivo/merenda con prodotti del Raviolificio Lo Scoiattolo

Ore 19:00 rientro in bus presso l’azienda