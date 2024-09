Una festa per tutti, la Varese City Run ai blocchi di partenza con tante novità

E’ stata presentata questa mattina la quarta edizione di Varese City Run, la mezza maratona della Città Giardino in programma domenica 13 ottobre. Varese City Run 2024 non sarà però solo un appuntamento per gli appassionati di corsa, ma una vera e propria festa che coinvolgerà grandi e bambini con tanti eventi sportivi e culturali in programma da venerdì 11 a domenica 13 ottobre allo Stadio Franco Ossola e al Village della corsa.

Molte le novità in programma. Tra queste ci sarà la partecipazione dell’Università degli Studi dell’Insubria, al fianco dei partner istituzionali, delle realtà imprenditoriali e del mondo della finanza, con la Bcc main partner degli eventi firmati Sport+. L’ateneo cittadino, infatti, ha deciso di aderire alla tre giorni di sport e benessere psicofisico, con un momento di approfondimento sulla corretta alimentazione e sugli stili di vita da tenere a tavola. Altra importante conferma è quella della Fondazione Piatti, anche quest’anno a fianco di Sport+ e nel ruolo di charity partner.

Questa mattina nella sede della Bcc di via Veratti a Varese, che ha ospitato il lancio della manifestazione, erano presenti il sindaco di Varese Davide Galimberti e l’assessore allo sport Stefano Malerba, il vice presidente di Bcc Diego Trogher, il vice direttore generale di Bcc Annibale Bernasconi, il direttore di Area Varese Enzo Petrillo, i professori dell’Insubria Giulio Carcano – direttore del Dimit, Dipartimento di Medicina e innovazione tecnologica – e Andrea Moriondo, Linda Casalini e Roberta Anselmi di Fisdir, Alice Fogliadini, responsabile dell’area Formazione di Enaip che ha portato i saluti della direttrice Emanuela Frigerio, Marcello Vitelli, responsabile di Varese corsi, e Fabio Pasiani e Massimiliano Arosio di Fondazione Piatti.

«Varese City Run è ormai diventato sinonimo di sport, socialità e cultura per tutte le età – ha detto il presidente di Sport+ Stefano Colombo – Ad aprire la tre giorni di sport al Franco Ossola, come da tradizione, saranno Le Pulciniadi, evento che vede le scuole dell’infanzia protagoniste con i piccoli studenti a misurarsi nelle varie discipline sportive. Sabato e domenica porte aperte al Village per le iscrizioni, ma anche per vivere ogni minuto della manifestazione e le tante iniziative a corollario dell’appuntamento».

L’attesa dei runner varesini è alta, come conferma il numero di iscrizioni: già più di 200 quando manca quasi un mese alla corsa. Le iscrizioni si possono già farese sul sito www.varesecityrun.it.

Ma non solo mezza maratona vive la manifestazione, che offrirà altre gare, competitive e non: ci saranno la Varese Ten competitiva (che con la mezza sono gare ufficiali Fidal), la 10 chilometri non competitiva, la mezza maratona non competitiva (altra novità in programma) e la Family run, con un rinnovato percorso e composta dal coloratissimo serpentone delle famiglie e delle associazioni.

«La Varese City Run è ormai un evento che va oltre la mezza maratona della domenica – ha detto il sindaco Davide Galimberti – Ed è per questo che siamo contenti di essere protagonisti anche in questa quarta edizione. Stiamo parlando di un’iniziativa sportiva capace di coinvolgere tutti, adulti, famiglie e bambini e di promuovere il concetto di benessere a 360 gradi senza dimenticare il contesto della città Varese».