Una nuova ambulanza per la Croce Bianca di Legnano: un dono anonimo arrivato da Castellanza

La grande famiglia della Croce Bianca di Legnano si è riunita a Castellanza per inaugurare una nuova ambulanza attrezzata: «Un dono anonimo, fatto con il cuore». Il taglio del nastro si è svolto, domenica 22 settembre, nella chiesa parrocchiale di Castellanza: città dalla quale provengono i donatori che hanno scelto per l’appunto di non svelare la loro identità.

Il nuovo mezzo, denominato “208”, prossimamente sarà presto operativo e messo al servizio della collettività per gli interventi di emergenza e urgenza. Il team di soccorritori, impegnato 24 ore su 24 in convenzione con AREU, quindi, potrà presto contare su questa nuova risorsa per svolgere al meglio le loro attività sul territorio.

L’ambulanza, giunta nei giorni scorsi nella sede di via Stelvio, rappresenta un regalo prezioso per la sezione legnanese della Croce Bianca, sempre attenta a rinnovare il proprio parco mezzi e ad aggiornare le attrezzature a disposizione. «Per noi questo dono è davvero importante e visto il suo utilizzo, risulta prezioso anche per tutta la comunità. È un gesto che ci da una spinta in più».