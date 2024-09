Una poesia e una promessa speciale, a Gorla Minore gli auguri per la nascita della piccola Giada arrivano dal sindaco

Una lettera nella cassetta della posta: già questo dettaglio colpisce l’attenzione, in un 2024 dove le comunicazioni arrivano prevalentemente in modo digitale, con e-mail o Pec.

Ad aver stupito però Valentina e Roberto, una coppia di Gorla Minore, è soprattutto il fatto che la missiva fosse inviata dal Comune in cui risiedono e fosse indirizzata alla loro piccola Giada, nata solo poche settimane fa, per esattezza lo scorso 6 agosto.

«Perché una lettera per la nostra bimba? Si tratta forse di qualche documento legato alla registrazione all’ufficio anagrafe?» si sono chiesti i due.

Poi la sorpresa: la lettera è stata inviata dal sindaco Fabiana Ermoni per complimentarsi con la coppia, già genitori del piccolo Lorenzo, di 5 anni, per il lieto evento. (Nella foto di copertina Lorenzo e la sorellina Giada)

Qualche frase per augurare il meglio alla famiglia, con la promessa del Primo cittadino di impegnarsi per il futuro delle nuove generazioni, e poi una poesia.

Un regalo apprezzato dai genitori di Giada, increduli per l’attenzione ricevuta: «Si è trattato di un pensiero veramente speciale per accogliere la nostra piccola e tutti i nuovi nati nella comunità gorlese. Le parole scelte dal Sindaco ci hanno fatto riflettere ed emozionare. Un augurio che parla di futuro e speranza e che ci rende orgogliosi del nostro progetto di vita futura».

Questi i versi scelti dal sindaco Ermoni per la nuova piccola gorlese, tratti da una poesia di Madre Teresa di Calcutta:

I figli sono come gli aquiloni, insegnerai a volare ma non voleranno il tuo volo. Insegnerai a sognare ma non sogneranno il tuo sogno. Insegnerai a vivere ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto.

Auguri dunque per una vita felice a questa neo cittadina gorlese, al fratello maggiore e ai suoi genitori.