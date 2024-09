Una settimana variabile favorirà il calo delle temperature

La settimana in arrivo si preannuncia con condizioni meteo variabili, caratterizzate da alternanza di sole e rovesci, con un progressivo calo delle temperature verso il fine settimana: sono queste in sintesi le previsioni meteo del Centro Geofisico Prealpino per le nostre zone, nella settimana che sta cominciando.

Lunedì la giornata inizierà con un cielo in parte soleggiato in pianura, ma con nuvolosità variabile su Piemonte, Lombardia occidentale, Alpi e Prealpi. Già dalla mattinata potrebbero verificarsi alcuni rovesci o temporali nelle aree montane, mentre nel pomeriggio i fenomeni saranno più isolati e limitati ai rilievi. La situazione tenderà a migliorare in serata, con un rasserenamento generale. Le temperature saranno ancora piuttosto elevate, con massime comprese tra 28 e 32°C e minime tra 19 e 22°C.

Martedì si manterrà un tempo abbastanza soleggiato, sebbene durante la giornata si svilupperanno nuvolosità cumuliformi sui rilievi, che potrebbero portare a qualche rovescio o temporale tra il pomeriggio e la sera. Le temperature rimarranno stazionarie rispetto al giorno precedente.

Mercoledì vedrà un leggero cambiamento, con un cielo solo parzialmente soleggiato. La nuvolosità sarà più estesa soprattutto sulle Alpi e Prealpi, dove non si escludono temporali. Le temperature subiranno un leggero calo, con massime che oscilleranno tra 25 e 29°C, mentre le minime si manterranno tra 18 e 22°C.

Giovedì il cielo sarà prevalentemente nuvoloso o variabile, con la possibilità di piogge o temporali sparsi. Le temperature continueranno a scendere, con massime che si aggireranno intorno ai 25°C, rendendo l’aria meno calda rispetto ai giorni precedenti.

Infine, per venerdì, le previsioni sono ancora incerte. Sembra probabile che la giornata inizi con cielo nuvoloso e qualche pioggia, ma con un possibile miglioramento nel pomeriggio.