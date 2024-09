Una studentessa di Mercallo al Festival Fringe di Edimburgo

C’era anche un po’ di Mercallo all’ultima edizione del Festival Fringe di Edimburgo. Durante la rassegna dedicata alle arti (tra le più famose al mondo) è infatti andato in scena anche uno spettacolo teatrale scritto da Sofia Sculati, che da Mercallo si è trasferita in Scozia per studiare all’Università di Stirling, dove si è laureata in Cinema e Giornalismo.

Uno spettacolo che racconta la Londra del XVII secolo

Intitolato “In This Body of Flame“, lo spettacolo di Sofia è un lavoro sperimentale ispirato alle testimonianze di Samuel Pepys, parlamentare e amministratore della Marina reale, che nei suoi diari racconta dieci anni di storia inglese tra il 1660 e il 1669: dai più grandi avvenimenti come la peste (1665) e il grande incendio di Londra (1666), agli intrighi della sua vita privata.

«Lo spettacolo – spiega Sofia Sculati – ruota proprio intorno ad alcuni di questi eventi, che prendono forma per fare visita come spettri a un Samuel Pepys ormai anziano e terrorizzato dall’idea di perdere la vista. L’idea è nata durante un viaggio a Londra, in cui ho visitato la taverna preferita di Pepys. Insieme alla mia collega Madelynne, abbiamo scritto l’intero spettacolo senza sosta in appena tre giorni». Il risultato? Una rappresentazione che attraverso un uso creativo delle luci (ma soprattutto delle ombre), dei suoni e degli spazi interpreta da un nuovo punto di vista le memorie di uno dei più importanti testimoni della storia di Londra.

È stata proprio Sofia a spronare la propria università e i suoi colleghi a partecipare per la prima volta al Festival Fringe di Edimburgo con un’esibizione teatrale non improvvisata. «Il Fringe – sottolinea Sofia – è un festival importantissimo e si tiene ad appena mezz’ora da Stirling. Portare alla rassegna uno spettacolo della nostra università per la prima volta rappresenta una grande opportunità».

L’esperienza unica del Festival Fringe di Edimburgo

Sofia Sculati

Chi ha avuto la fortuna di visitare Edimburgo durante il festival, conosce l’atmosfera che si respira passeggiando per il Royal Mile. Lungo la grande via che attraversa il centro si incontrano migliaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo, artisti di strade e tanti ragazzi che distribuiscono inviti e volantini per gli spettacoli in programma. «Come studenti universitari – racconta Sofia – non potevamo certo permetterci di assumere persone per farci pubblicità. Per questo siamo dovuti andare a invitare il pubblico al nostro spettacolo di persona, compresi i sette membri del cast con indosso il costume e il trucco di scena».

Momenti delle prove

«È stata un’esperienza intensa ed estremamente utile – afferma però Sofia -. Il nostro spettacolo è andato in scena per sette date. Esibirci contemporaneamente ai più famosi nomi dello spettacolo ci ha fatto sentire come dei pesciolini circondati da giganti. È stato un momento veramente bello».

Una tappa in Italia, ma nel futuro di nuovo la Scozia

Al momento, Sofia è ritornata in Italia per trascorrere un periodo a Milano, ma nei suoi piani c’è di nuovo la partenza all’estero. «I miei obiettivi ora – afferma – sono prima di tutto prendere la patente e cominciare a costruire un portfolio di lavori necessario per iscrivermi a un master di Belle arti sempre in Scozia, dove voglio continuare a inseguire i miei interessi per il teatro e il cinema».