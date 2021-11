Da Mercallo alla Scozia, Sofia racconta i cambiamenti climatici insieme alla BBC

Sofia Sculati ha 20 anni, è originaria di Mercallo, ma vive in Scozia, ed è stata una dei 22 giovani scelti dalla BBC per raccontare gli effetti dei cambiamenti climatici in Gran Bretagna in occasione della Cop 26 (Climate change conference of parties): la conferenza sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite in corso a Glasgow.

Il progetto ideato dall’emittente televisiva inglese è cominciato a luglio con la ricerca di giovani talenti in tutto il Regno Unito dall’età compresa tra i 18 e i 24 anni con storie da raccontare riguardo i cambiamenti climatici. In totale la BBC ha raccolto 500 storie di sostenibilità e clima, ma solo 22 sono state selezione e alcune di queste sono diventate dei veri e propri piccoli documentari realizzati dai giovani “storyteller” con la collaborazione dei professionisti della BBC.

Nel suo documentario, Sofia racconta gli effetti dei cambiamenti climatici sulle montagne della Scozia, e le conseguenze che la carenza di neve ha sulle attività economiche locali legate all’industria turistica e in particolare allo sci.