Inarzo e Cazzago Brabbia piangono la scomparsa di don Emilio Casartelli

Don Emilio Casartelli, parroco dell’Unità pastorale formata dalle parrocchie di Inarzo e Cazzago Brabbia, è morto all’età di 87 anni dopo una vita al servizio di madre chiesa.

Era nato a Cantù in provincia di Como il 12 febbraio 1938 ed era stato ordinato sacerdote nel Duomo di Milano nel 1964 dall’allora arcivescovo Giovanni Colombo. Per 24 anni ha svolto il ministero sacerdotale a Mercallo, di cui era diventato anche cittadino onorario. Ha trascorso gli ultimi anni a Inarzo nella Comunità pastorale “Maria Madre della Chiesa”.

da sinistra:

Le comunità Inarzo e Cazzago Brabbia hanno espresso il loro cordoglio e manifestato il profondo legame che avevano con don Casartelli: «Dopo tanti anni di servizio sacerdotale probo e santo tra i fedeli, la stanchezza e la malattia lo hanno provato e “saggiato come oro nel crogiuolo”, ma ora è davanti al Suo Dio che lo ha chiamato a sé proprio nel santo giorno della Sua Pasqua. Grati a lui per averci accompagnato come buon pastore di anime, nella confessione, nel mistero dell’eucaristia e nell’amministrazione dei sacramenti della vita cristiana ha raggiunto la beatitudine del cielo e ora siamo certi, eleva la sua lode in Paradiso. Solo pochi mesi or sono aveva festeggiato con noi, nella gioia, i suoi 60 anni di ordinazione sacerdotale e ora vogliamo accompagnarlo, nella gioia dei santi, al traguardo finale della sua vita terrena, trascorsa nella preghiera, nella fedeltà al suo ministero e nel servizio ai fratelli.

Arrivederci caro don Emilio, ci protegga dal cielo».

Don Emilio sosterà nella chiesa parrocchiale di Inarzo fino a mercoledì 23 aprile (inizio ore 15) giorno dei solenni funerali, preceduti dal santo rosario (inizio ore 14 e 30), che si terranno nella chiesa di Inarzo.

Dopo le esequie, le sue spoglie mortali saranno accompagnate alla chiesa di Cazzago Brabbia per una preghiera e un saluto da parte dei fedeli della parrocchia che non potranno intervenire ai funerali e poi proseguiranno al luogo della sua sepoltura.

Don Emilio è esposto nella chiesa parrocchiale di Inarzo che resterà aperta nei seguenti orari: dalle 9,30 alle 12,30, dalle 14,30 alle 18,00

Martedì 22 aprile alle 20,30 sarà recitato un Santo rosario di suffragio.