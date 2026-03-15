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Tra i rifiuti nel lago di Varese riemergono anche decine di vecchi sci: superlavoro dei volontari alla Darsena di Cazzago

Una cinquantina di volontari ha partecipato all’iniziativa promossa dalla Rete Lago di Varese e Comabbio: sommozzatori, kayak e gruppi a piedi hanno ripulito rive, canneti e fondali della darsena

Generico 09 Mar 2026

La darsena di Cazzago Brabbia è stata al centro di una mattinata di volontariato ambientale sabato 14 marzo, quando circa cinquanta persone si sono ritrovate per un’operazione di pulizia organizzata dalla Rete Lago di Varese e Comabbio. L’iniziativa, promossa dall’associazione Save Lake Varese, ha coinvolto associazioni, studenti e volontari con l’obiettivo di rimuovere i rifiuti dall’area e sensibilizzare sulla tutela del lago.

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Raccolta rifiuti nel lago alla Darsena di Cazzago 4 di 12
Raccolta rifiuti nel lago alla Darsena di Cazzago
Raccolta rifiuti nel lago alla Darsena di Cazzago
Raccolta rifiuti nel lago alla Darsena di Cazzago
Raccolta rifiuti nel lago alla Darsena di Cazzago

Nonostante il freddo e la pioggia, la partecipazione è stata numerosa e motivata. I volontari hanno lavorato insieme lungo le rive, tra i canneti e direttamente in acqua, dimostrando il forte legame tra la comunità e il Lago di Varese.

Le operazioni di pulizia si sono svolte contemporaneamente su tre diversi fronti. In acqua sono intervenuti i sommozzatori della Protezione Civile di Gavirate, appartenenti alla FIAS, che hanno recuperato diversi rifiuti dai fondali.

Lungo le rive si sono mossi gruppi di volontari a piedi che hanno raccolto materiali abbandonati come plastica, vetro e metalli. Infine, tra i canneti sono entrati in azione i rematori a bordo dei kayak messi a disposizione da Marevivo, che hanno consentito di raggiungere zone difficilmente accessibili.

Raccolta rifiuti nel lago alla Darsena di Cazzago

I rifiuti recuperati

Il bilancio della mattinata racconta l’impatto dell’iniziativa. Se da un lato i rifiuti recuperati in acqua sono stati relativamente pochi, un segnale incoraggiante per lo stato del lago, dall’altro la quantità trovata tra i canneti e sulle rive è stata significativa.

Raccolta rifiuti nel lago alla Darsena di Cazzago

Dalla pesatura finale sono emersi numeri importanti: 95 chili di plastica, 30 chili di rifiuti indifferenziati, 90 chili di vetro, circa 200 bottiglie, 45 chili di ferro, sei copertoni d’auto. Tra i ritrovamenti più curiosi anche circa 100 chili di sci rotti, un canotto naufragato e un vecchio tubo catodico.

Una rete di associazioni e volontari

All’iniziativa hanno partecipato numerose realtà del territorio: Save Lake Varese, EcoRun Varese, Ama & Vivi Plastic Free, Marevivo, LIPU, Legambiente e la Protezione Civile di Gavirate con i sommozzatori FIAS, la Lega Navale Italiana Sezione di Varese.

Presenti anche gli studenti della classe terza dell’ISIS Newton di Varese, indirizzo biotecnologie sanitarie, accompagnati dal professor Pietro Pitruzzello e da Paola Venturini.

Raccolta rifiuti nel lago alla Darsena di Cazzago

Alla mattinata ha preso parte anche il sindaco di Cazzago Brabbia, che ha facilitato l’accesso dei mezzi alla darsena e ha coordinato lo smaltimento dei rifiuti raccolti, invitando inoltre i cittadini a partecipare alla tradizionale giornata ecologica comunale.

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Pubblicato il 15 Marzo 2026
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