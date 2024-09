“Uno sversamento nel corso d’acqua della ciclabile di Varese. La Provincia è intervenuta subito”

Gentile redazione di Varesenews,

vi scrivo per segnalare un eccellente intervento della nostra Pubblica Amministrazione locale, che credo sia meritevole di essere riportato dalla vostra testata.

Sono un cittadino di Galliate Lombardo e, sebbene abiti molto vicino alla pista ciclopedonale del Lago di Varese, non la frequento spesso perché lavoro lontano e rientro tardi.

Il primo di agosto, però, mi sono trovato a passare in un tratto della pista che costeggia e, successivamente, attraversa un piccolo corso d’acqua che scende per la valle tra Bodio Lomnago e Galliate Lombardo, immettendosi nel lago. Ad una decina di metri dall’acqua si avvertiva una forte puzza di fogna, che diventava un tanfo nauseabondo avvicinandosi.

Vi lascio immaginare il mio sdegno per quella fogna cielo aperto a due passi da casa mia, ma ancora di più era l’incredulità di come una roggia dove ho passato tante giornate da bambino e che mi è sempre sembrata relativamente pulita, fosse degenerata così in breve tempo.

Immediatamente ho deciso che era necessario far intervenire qualcuno… Già, ma chi?

Il giorno dopo, venerdì 2 agosto, sono andato sul sito della Provincia, in pochi click sono arrivato alla sezione dei contatti del Settore Ambiente, dove sono riportati email e numeri di telefono di tutti i funzionari, e ho segnalato la cosa via mail a tutti.

Ventitré minuti dopo la mia mail, ho ricevuto risposta da uno dei funzionari che mi informava di aver segnalato l’accaduto all’azienda incaricata del Servizio Idrico Integrato.

Sabato 3 agosto verso le 9.30 del mattino in via Gaggio a Galliate Lombardo, vicino a dove ho segnalato il problema, era presente una “task force”: quattro auto (le tipiche Fiat Panda bianche in forza alla PA) e un’autocisterna attrezzata per gli spurghi fognari.

Il giorno dopo, tornando in pista ciclopedonale dove ho notato la puzza di fogna, ho trovato con molto sollievo un’ambiente molto più piacevole.

Martedì 6 agosto, il funzionario della provincia con cui ero in contatto, mi ha scritto per segnalarmi che si trattava di un intasamento della rete che hanno risolto.

Volutamente non riporto nomi, sebbene abbia ricevuto l’autorizzazione dai funzionari provinciali a segnalarvi questo fatto, però non si può non essere grati a tutte le persone che si prodigano per benessere del territorio intervenendo con tale rapidità ed efficienza. Certo, sarebbe stato meglio che non vi fosse stato uno sversamento di acque inquinate, però i problemi capitano e, credo, che ci definisca l’efficienza nel risolvere situazioni spiacevoli, tanto quanto la capacità di prevenirle.

Non vi nascondo che, mentre scrivevo la mia prima mail, dentro di me nutrivo poca speranza che qualcuno avrebbe preso in carico la mia segnalazione a causa della generale, e ingiustificata, carenza di fiducia nelle Istituzioni che, più o meno, caratterizza me e molti Italiani.

Essere smentito con tanta efficienza ha destabilizzato le mie convinzioni e mi ha suggerito una visione alternativa: non è, in parte, colpa di noi cittadini comuni che abbiamo rinunciato al nostro compito di contribuire, in varie forme, al territorio su cui viviamo?

Non sta a noi sopperire alle carenze della PA, ma solo le persone che vivono in modo capillare il territorio possono rendersi conto di problemi e, credo, che abbiano il dovere di portare tali problemi di fronte a chi li può risolvere, considerando che bastano pochi click e una e-mail.

Non so dire per quanto tempo vi sia stato lo sversamento di acqua inquinate nel nostro lago, quello che so è che in 48 ore dalla mia segnalazione il problema è stato risolto, e se qualcun altro di passaggio in quel tratto di pista così frequentato avesse segnalato l’accaduto prima di me, il lago sarebbe un po’ meno sporco.

Spero che questa mia segnalazione sensibilizzi i cittadini che, come me, sono lenti nel contribuire e nel segnalare situazioni problematiche e rinnovo i miei complimenti per l’operato dei funzionari della Provincia.

Lettera firmata