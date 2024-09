“Viva” a Palma di Maiorca per le regate del Mondiale J70

NOTIZIARIO UISP del 18 settembre 2024

(d. f.) Diamo nuovamente il benvenuto al notiziario che è parte integrante dello “Speciale UISP”, la rubrica curata da Uisp Varese che da alcuni anni è un appuntamento fisso per le pagine di VareseNews. Ogni mercoledì sul nostro giornale trovate due approfondimenti dedicati al mondo dello “sportpertutti” oltre, appunto, al notiziario con alcune informazioni utili sulla vita associativa, locale o nazionale. Da oggi la “copertina” del notiziario cambia: non più un’immagine fissa ma una foto relativa a uno dei paragrafi interni all’articolo. Buona lettura.

VELA – Campionato del mondo J/70: Molla e Pavan sfidano i top team

Per l’equipaggio dello scafo “Viva” è arrivato l’appuntamento più atteso della stagione: da qualche giorno gli uomini di Alessandro Molla e Tommaso Pavan – equipaggio affiliato alla Uisp – sono in quel di Palma di Maiorca in allenamento in vista del campionato del mondo J/70. Una manifestazione dall’altissimo livello sportivo, che ha richiamato in acqua quasi cento tra i migliori equipaggi al mondo, dopo una procedura di selezione portata avanti dalle singole nazioni nel corso dell’ultimo anno.

Nelle acque maiorchine, dove le previsioni sono divento medio-leggero per la settimana, si è iniziato a regatare a inizio settimana e la competizione proseguirà per cinque giornate. A sfidarsi con Viva, tanti top-team del panorama internazionale, tra cui, solo per citarne alcuni, Catapult di Joel Ronning, Good To Go di Doug Rastello, Rowdy di Richard Witzel – tutti già protagonisti del circuito italiano J/70 Cup quest’anno – e diverse imbarcazioni Spagnole come Noticia, Patakin, Marnatura.

Poi, anche diversi Italiani: tra questi, i campioni europei in carica su Wanderlust di Sofia Giondi, l’equipaggio di notaro Team di Luca Domenici, White Hawk di Gianfranco Noè, Why Not di Massimo Rama. «Siamo entusiasti di iniziare questa esperienza che per noi rappresenta il main event di stagione. Il livello della flotta è altissimo, ogni punto sarà importante. Si preannuncia una sfida agonistica senza pari; l’allenamento fatto finora nel circuito italiano e con il Campionato Europeo speriamo si riveli utile per affrontare questa importante sfida» il commento dell’armatore e timoniere Alessandro Molla.

VARESE: CORSI NELLA SEDE UISP – E tu cosa aspetti a rimetterti in forma?



Questa settimana sono ripartiti di corsi di ginnastica nella sede di Varese di Uisp, che si trova alle Bustecche, in piazza De Salvo (angolo via Lombardi). Alcuni corsi sono anche online, per allenarsi comodamente da casa con un semplice click.

Sara Giusti, con la sua incontenibile energia, propone i corsi di Gag-Total Body (lunedì dalle 19 alle 19.45 in presenza e online e giovedì dalle 19 alle 19.45 in presenza), Pilates Sera (lunedì dalle 19.55 alle 20.40 in presenza e online e il giovedì dalle 19.55 alle 20.40 online) e Pilates Pomeriggio (martedì dalle 15.15 alle 16 in presenza e giovedì alla stessa ora anche online).

Rita Di Toro, con pazienza e grinta, aspetta dal 3 ottobre i sui affezionatissimi allievi (e chiunque vorrà unirsi) nei corsi di Ginnastica Adulti a Rotazione (lunedì e giovedì dalle 17 alle 17.45) e Ginnastica Dolce (lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 9.15 e dalle 9.30 alle 10.15).

Per ulteriori informazioni CLICCARE QUI.

FOOTBALL AM. – Memorial De Peverelli – Quando lo sport fa comunità



Sabato 21 settembre il campo dei Gorillas di San Fermo (Varese) sarà protagonista di una giornata dedicata allo sport nell’ambito del SanFestival, evento che vedrà tante realtà sportive e giovanili del quartiere ospiti del Jungle Field. La mattina sarà dedicata a un Open Day per junior e senior, mentre nel pomeriggio si terrà il “Memorial Nicolò De Peverelli”, una amichevole tra i piccoli atleti dei Gorillas e i Rams Milano, ormai diventata un classico nel mondo del football americano locale.

Come sempre, i Gorillas – squadra di football americano affiliata alla Uisp – offriranno la loro impeccabile ospitalità presso il punto di ristoro, garantendo una giornata all’insegna del divertimento, del buon cibo e della passione per lo sport. Il SanFestival – festival cittadino secondo solo alla storica festa del rugby – continua a rafforzare il legame tra comunità e territorio, confermandosi come un appuntamento prezioso per San Fermo e Varese.