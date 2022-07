Cede una struttura in legno, ferito l’ex Openjobmetis Alessandro Gentile

Brutto incidente domestico per Alessandro Gentile, l’ex azzurro di basket che nella scorsa stagione ha vestito per alcuni mesi la maglia della Openjobmetis Varese.

Secondo le informazioni giunte dalla Spagna Gentile, 30 anni, è caduto per circa 4 metri a causa del crollo di una struttura in legno che ha ceduto di schianto: il giocatore si trovava in una casa di Palma di Maiorca per trascorrere le vacanze insieme, tra gli altri, al fratello Stefano (cestista a Sassari).

Le sue condizioni sarebbero serie ma lo stesso Gentile ha lanciato un messaggio attraverso Instagram nel quale attenua le preoccupazioni. «Vorrei tranquillizzare tutti – spiega in una stories – Purtroppo mentre mi trovavo in vacanza sono stato vittima di un incidente domestico. Nulla di grave, nulla di urgente. Ringrazio chiunque ha avuto un pensiero per me e mi dispiace che vi siate preoccupati».

Secondo la Gazzetta dello Sport, il giocatore dovrebbe essere trasportato con un volo a Napoli per essere operato. Gentile nella scorsa estate era stato ingaggiato da Varese grazie anche ai buoni rapporti con l’allora coach Adriano Vertemati; il matrimonio però era durato solo fino a gennaio e con l’arrivo di Roijakkers il contratto era stato risolto. L’ala era quindi approdata a Brindisi per l’ultima parte di stagione; attualmente è sul mercato.