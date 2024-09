Prende il largo la stagione autunno-inverno di Velagranda

NOTIZIARIO UISP del 25 settembre 2024

VELA – Viva nella top ten mondiale

.

Si è chiusa la partecipazione dello scafo “Viva” al Sandberg Estate J/70 Worlds, evento cui hanno preso parte quasi cento equipaggi da tutto il mondo. Finendo due volte in top ten nel corso della serie di otto regate, il team targato Uisp di Alessandro Molla e Tommaso Pavan si è segnalato come migliore degli equipaggi italiani presenti alla manifestazione, contraddistinta dal livello schizzato alle stelle in virtù della presenza di molte barche provenienti dalle Americhe, dove i top team paiono essere un passo avanti rispetto agli Europei.

«È stata dura! Il livello stratosferico della manifestazione ci ha messo in difficoltà al pari di altri team di prima fascia cha hanno fatto fatica a performare sui livelli che gli sono soliti: abbiamo comunque raccolto informazioni utili per migliorare il set up della barca ed essere più veloci con vento leggero. Dettagli che

speriamo servano a fare la differenza tra le boe dell’ultima tappa della J/70 Cup, che varrà anche come

Campionato Italiano. Resta il ricordo di una manifestazione di monotipia unica per numero di iscritti e

organizzata benissimo dal Reale Club Nautico di Palma» ha commentato Alessandro Molla al termine della

manifestazione. A laurearsi campioni iridati sono stati gli americani di Yonder, dell’armatore Douglas Newhouse, seguiti sul podio da Mindset (Brasile) e Brutus II (Gran Bretagna).

A bordo di Viva hanno regatato Alessandro Molla, Tommaso Pavan, Flavio Favini, Nicholas Dal Ferro e Carlo

Fracassoli.

VELA PER TUTTI – Al via la nuova stagione dei corsi firmati VelaGranda

Uniti dalla passione per lo sport della vela, ma anche dalla voglia di divertirsi e di stare insieme. Sabato scorso (21 settembre) al Velagranda di Varese si è tenuta la consueta festa di inaugurazione del nuovo anno sportivo che ha riunito tutti i soci e amici del Club. Un’occasione per ricordare qualche bella giornata estiva trascorsa con il vento in poppa e pianificare la stagione autunno-inverno che sarà, come tradizione, caratterizzata dai corsi di vela e promozione sportiva. Ma sopratutto, come ha ribadito Pierluigi Mascetti, presidente di VelaGranda: «La nostra associazione è una grande famiglia composta da soci di tutte le età, dai bambini agli anziani; il Club offre la possibilità di praticare lo sport della vela in tutte le stagioni in piena sicurezza e sempre nel rispetto dei valori della UISP Sport per tutti».

Da qui l’invito di ritrovarsi come sempre ogni martedì sera alle 21 nella sede di VelaGranda in via Amendola 11 a Masnago (Varese) per mettersi d’accorso sulle prossime uscite. L’autunno arriva accompagnato da un vento favorevole per VelaGranda, associazione sportiva di avvicinamento alla vela che vuole rendere questo sport davvero per tutti. Alla festa hanno partecipato anche gli amici di “Malawi nel cuore”, associazione che VelaGranda supporta nelle diverse iniziative.

PODISMO – 10 SPRInTZ a Laveno

10 SPRInTZ a Laveno, arrivata alla terza edizione, è la corsa di 8 chilometri organizzata da SPRInTZ Laveno

(asd affiliata alla Uisp). La corsa si svolgerà domenica 6 ottobre, con partenza alle 9 da Cerro, frazione di

Laveno Mombello. Il percorso panoramico e pianeggiante si snoda lungo la costa del Lago Maggiore, tra

Cerro e Laveno Mombello.

Le iscrizioni possono essere formalizzate entro il 4 ottobre sul sito www.endu.net, oppure sabato 5 ottobre, dalle 16 alle 18, in piazza Caduti del Lavoro a Laveno Mombello, nonché il giorno della corsa, alle 8, a Cerro, in piazza Dante. I gadget sono super: manicotti per combattere i primi freddi e l’immancabile spritz zero a fine corsa. Per informazioni: sprintzrunninglaveno@gmail.com.