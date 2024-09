Weekend Uyba tra alti e bassi: ko con Chieri, riscatto contro Bergamo

Bilancio in pareggio per la Eurotek Busto Arsizio nel fine settimana appena trascorso. La squadra di Caprara ha affrontato un doppio impegno interno in preparazione al campionato chiudendo il weekend con una vittoria e una sconfitta. Disco rosso sabato per la Uyba, superata da Chieri per 1-3, successo invece domenica contro Bergamo con un rotondo 3-0 nella “Macron Cup”.

LE PARTITE

Boldini – Obossa, Howard – Van Avermaet, Olaya – Kunzler e Pelloni libero è stato il 6+1 di avvio di Caprara contro l’ambiziosa Chieri dalle tante ex. Le piemontesi hanno iniziato forte e dominato il set di apertura (15-25) costringendo il coach bustocco a cambiare in modo abbastanza profondo la formazione. Piva per Kunzler, Sartori per Howard e Frosini per Obossa hanno dato un migliore equilibrio: la Eurotek ha perso il secondo set di misura (22-25) e vinto il terzo grazie agli spunti di Piva e Olaya (25-22). Chieri ha poi chiuso sul 3-1 (16-25) con Caprara che ha rimescolato le carte. Olaya (11) top scorer seguita a stretto giro di posta da Van Avermaet e Piva.

È invece Scola – Obossa, Howard – Lualdi, Kunzler – Van Der Pijl oltre al libero Pelloni la formazione di partenza nella Macron Cup in cui Busto e Bergamo hanno dato vita a una gara più equilibrata di quanto dica il punteggio finale (3-0 Uyba). Kunzler e Lualdi decisive nell’arrivo in volata del primo set chiuso da un ace di Howard sul 25-22. Farfalle avanti nel secondo grazie a un break provocato dal turno di battuta di Obossa, ottima anche in attacco; poi di nuovo Howard a mettere a terra l’ultimo pallone per il 25-21. Bergamo ha provato il colpo nel terzo parziale guadagnando un vantaggio arrivato addirittura a +8 su 6-14. Caprara allora ha cambiato formazione e grazie alle giocate di Obossa, Piva e Olaya la Eurotek ha ribaltato il punteggio (25-23).

12 i punti di Obossa, 8 quelli di Kunzler mentre Pelloni ha chiuso con il 60% in ricezione.

LE PAROLE

«È il terzo week-end che giochiamo due partite di fila e la squadra è sicuramente in crescita – spiega Caprara – C’era un trend positivo sulla ricezione nelle ultime tre gare, oggi un po’ meno: in questo momento voglio che la ricezione non subisca troppi punti anche senza essere perfetta. In attacco abbiamo qualche difficoltà ma la squadra si esprime con molta attitudine e voglia, provando anche colpi diversi; qualche errore arriva anche per questo motivo. In generale sono soddisfatto e mi sto facendo un’idea di tutte le giocatrici a disposizione per trovare il sestetto più sicuro in vista del campionato, anche se il livello di tutte le atlete è molto equilibrato e tutte possono entrare in campo».

I TABELLINI

Eurotek UYBA Busto Arsizio – Reale Mutua Fenera Chieri 1-3

(15-25, 22-25, 25-22, 16-25)

Busto Arsizio: Howard 1, Pelloni (L), Van Der Pijl, Piva 9, Olaya 11, Van Avermaet 10, Morandi ne, Lualdi ne, Sartori 3, Obossa 1, Frosini 10, Kunzler 2, Boldini 1, Scola 1. All. Caprara,

Eurotek UYBA Volley Busto Arsizio – Volley Bergamo 1991 3-0

(25-22, 25-21, 25-23)

Busto Arsizio: Howard 7, Pelloni (L), Van Der Pijl 5, Piva 4, Olaya 6, Van Avermaet, Morandi (L), Lualdi 7, Sartori ne, Obossa 12, Frosini 1, Kunzler 8, Boldini, Scola 1. All. Caprara,