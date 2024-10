“30 giorni per donare”, la sfida della Fondazione Comunitaria del Varesotto raccolta a Gorla Minore dall’Ensemble Amadeus

“30 giorni per donare”, è la sfida lanciata da Fondazione Comunitaria del Varesotto con un progetto di promozione della filantropia che è stata raccolta dall’ Ensemble Amadeus con l’evento di Sabato 12 ottobre 2024.

Nella bella cornice della Chiesa di San Lorenzo a Gorla Minore, si è tenuto infatti il concerto “Mosaic, Musiche dal Mondo“, che ha celebrato la bellezza e la diversità musicale globale attraverso un viaggio sonoro che ha toccato le tradizioni di quattro continenti.

L’iniziativa si inserisce, oltre che nei festeggiamenti parrocchiali per la Madonna del Rosario, anche nella XV° stagione di Itinerari Musicali, una rassegna di grande prestigio organizzata da Amadeus.

Il Coro Sinfonico e l’Orchestra dell’Accademia Amadeus, sotto la direzione del maestro Marco Raimondi, hanno proposto un programma che ha esplorato musiche tradizionali provenienti dall’Europa, dall’Asia, dall’Africa e dalle Americhe. I brani, arrangiati per coro e orchestra dal maestro Enrico Raimondi, hanno offerto al pubblico una visione originale e coinvolgente delle culture musicali del mondo.

La serata ha visto una partecipazione numerosa: la chiesa era gremita di spettatori, e il pubblico ha accolto con entusiasmo l’originalità e la qualità artistica della proposta musicale.

Ogni brano è stato preceduto da un’introduzione del maestro Marco Raimondi, che ha guidato il pubblico nell’ascolto e nella comprensione delle musiche eseguite. L’evento ha però avuto anche una forte componente solidale con il progetto “30 giorni per donare” avente l’obiettivo di stimolare nella comunità locale il concetto di filantropia e la raccolta fondi a favore di iniziative di solidarietà sociale. Durante la serata, il parroco Don Pierluigi Albricci ha preso la parola per sensibilizzare riguardo i lavori di restauro della Chiesa di

San Lorenzo, importante patrimonio culturale e spirituale.

A conclusione del concerto, Don Luca Molteni, responsabile della pastorale giovanile, ha ringraziato calorosamente il coro e l’orchestra per l’originalità e la qualità dell’esecuzione, sottolineando l’importanza di eventi culturali che uniscono arte e solidarietà.

Il concerto si inserisce nella ricca programmazione della quindicesima stagione di Itinerari Musicali, sostenuta dalla Fondazione Cariplo attraverso la Fondazione Comunitaria del Varesotto e la Fondazione Comunitaria Ticino Olona.

La rassegna continua con il prossimo appuntamento previsto per domenica 27 ottobre 2024 presso il Teatro Talisio Tirinannanzi di Legnano, dove si svolgerà il prestigioso Concorso Musicale Internazionale “Città di Legnano”.

Il concorso, suddiviso in due categorie, vedrà la partecipazione di cantanti lirici debuttanti, che concorreranno per il Premio Franco Sioli, e di giovani musicisti, protagonisti del Premio Talenti Emergenti.

Carlo Massironi, Componente della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo, ha espresso vivo apprezzamento per le iniziative svolte sul territorio da Ensemble Amadeus che diffonde la grande musica a favore di tutti.

Per maggiori informazioni sulle attività culturali organizzate dall’Ensemble Amadeus e per prenotare i biglietti per i concerti, è possibile visitare il sito www.ensembleamadeus.org.