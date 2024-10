A Cittiglio la festa dei volontari del Trofeo Binda e del Piccolo Trofeo Binda

Si è svolta nei giorni scorsi, presso la struttura “Fe.Sti.Amo Park” di Cittiglio, l’annuale festa che la Cycling Sport Promotion del presidente Mario Minervino riserva ai volontari che contribuiscono all’organizzazione del “Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio – Gran Premio Almar U.C.I. Women’s World Tour” e del “Piccolo Trofeo Alfredo Binda – Valli del Verbano – U.C.I. Nations’ Cup Junior Women”. Partecipanti: 170 volontari, in rappresentanza dei gruppi e delle associazioni coinvolte lungo tutto il percorso.

All’allegra serata con polenta e spezzatino, preparata dagli Alpini di Cittiglio, sono intervenuti tutti i preziosi collaboratori della Cycling Sport Promotion, i sindaci di Cittiglio Rossella Magnani e di Maccagno con Pino e Veddasca Ivan Vargiu, il presidente di Comunità Montana Valli del Verbano Eligio Simone Castoldi, i rappresentanti dei Gruppi Alpini della Valcuvia e delle sezioni locali della Protezione Civile, che hanno dato vita ad una bella serata di festa, dove tutti i volontari sono stati omaggiati e calorosamente ringraziati per l’importante lavoro svolto, soprattutto dal punto di vista della sicurezza.

“E’ stato un vero piacere ritrovarsi qui questa sera, per ringraziare i numerosi volontari che collaborano ormai da diversi da anni con la Cycling Sport Promotion”, ha sottolineato il presidente Mario Minervino. In chiusura di serata il presidente Minervino ha già fissato l’appuntamento per domenica 16 marzo 2025, quando si vivrà un’altra intensa giornata di grande ciclismo e di forti emozioni.

Premiati: Gli alpini di Bedero Valcuvia e Masciago, Bogno Besozzo, Brenta, Caravate, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Azzio e Orino, Cittiglio, Cuveglio, Cuvio, Mesenzana, Ispra, Arsago Seprio, Grantola, Brissago VA, Germignaga, Brezzo di Bedero, Luino, Colmegna

La Protezione Civile di Brenta, Cassano Valcuvia, Cittiglio, Gemonio, Casalzuigno, Orino, Maccagno con Pino e Veddasca.

Le Amministrazioni Comunali di Cittiglio, Maccagno con Pino e Veddasca, Bedero Valcuvia, Cuveglio, Casalzuigno, Cocquio Trevisago

La Comunità Montana Valli del Verbano, il responsabile Prot Civile Castelveccana, il dott. marco Kogoj, l’Ass Nazionale alpini sez Luino con il Presidente – Michele Marroffino, la FC Cittiglio, la Pro Loco Cittiglio, la JU GREEN, la Vespa Club Tre Laghi, la Banda musicale di Cittiglio, la Pro Loco Caravate, la Scuola Primaria di Cittiglio, la Scuola Materna di Ciitiglio, il dott. Luca Parini