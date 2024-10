“A cosa serve fare fatica?” Gabriel Soares incontra a Gavirate adolescenti e genitori

“Oltre l’obiettivo”: è questo il tema del progetto voluto dall’Associazione Culturale Valcuvia legato all’idea che per raggiungere i propri obiettivi sia necessario impegnarsi ed essere pronti a “fare sacrifici”, nella convinzione che anche il percorso faccia parte dell’esperienza di crescita. In quest’ottica, la meta prefissata non è fine a se stessa, ma apre la strada a molto altro.

In tale contesto si inserisce l’incontro – sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto e dal Comune di Gavirate – in programma venerdì 25 ottobre alle ore 20.30 all’Auditorium di Gavirate (in via Enrico Fermi, 14) tra Gabriel Soares, medaglia d’argento nel canottaggio ai Giochi olimpici di Parigi, e gli adolescenti delle unità pastorali e delle associazioni sportive della nostra zona. Il campione azzurro, che risiede a Besozzo, è un esempio sano di come si possano raggiungere obiettivi altissimi attraverso appunto la fatica e il sacrificio.

All’incontro, che sarà moderato da Antonio Triveri, caposervizio della redazione Sport del quotidiano La Prealpina, parteciperà anche il professor Silvano Danzi, coach di Pietro Arese, finalista nell’atletica leggera alle Olimpiadi di Parigi, che porterà la sua esperienza come allenatore ed educatore.