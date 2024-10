A Lonate Pozzolo una caccia al tesoro con dolcetti e scherzetti mostruosi

E voi siete pronti alla serata più mostruosa dell’anno? Quest’anno Near (il gruppo di negozianti, artigiani, esercenti e produttori locali di Lonate Pozzolo), con il patrocino del Comune, in collaborazione con Nati per Leggere, Pro Loco e CO.GE, propone un Halloween tutto da vivere per i bambini e ragazzi di Lonate.

“Se il tesoro vuoi trovare nei negozi di Lonate e delle Frazioni lo devi cercare…”

Dopo il successo dell’anno scorso tantissime le attività locali che hanno aderito con entusiasmo a questa bellissima iniziativa in programma per il pomeriggio del 31 ottobre. Ogni squadra composta da bambini e ragazzi degli asili nidi, scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondaria del Comprensivo Carminati si cimenteranno in una Caccia al Tesoro su tutto il territorio comunale frazioni comprese.

Dalle ore 15.45 i negozianti di Lonate Pozzolo accoglieranno tutte le squadre dei bambini e dei ragazzi durante il loro percorso alla scoperta delle attività del nostro paese, tra vampiri e pipistrelli, streghe e fantasmi, mummie e scheletri. L’obiettivo non è solo raccogliere tante caramelle ma completare il percorso per arrivare alla scoperta del Tesoro.

Ma Halloween 2024 non finisce così, dopo la Caccia al Tesoro, dalle 19.00 in poi si potrà continuare la serata presso la tensostruttura Cerello dove sarà possibile cenare tra spettacoli e dj set spaventosi.

«Vi aspettiamo numerosi per vivere tutti insieme un Halloween dove la collaborazione tra associazioni ed enti locali creerà la vera magia che renderà sempre più vivo e luminoso il nostro paese… anche durante la notte più buia e spaventosa di tutto l’anno».