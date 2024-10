A Marnate un’occasione unica per parlare di Erasmus con testimonianze e la mostra di foto

Il servizio InformaGiovani di Marnate ha annunciato la serata conclusiva della mostra fotografica realizzata con i giovani in occasione degli #ErasmusDays, che si terrà martedì 29 ottobre presso il Polo Lavoro di via Italia a partire dalle 17. L’evento è realizzato con la partecipazione di Marta Tosi e Vania Magagnini, esperte dello sportello Eurodesk in occasione della campagna europea #Timetomove.

Le testimonianze dei giovani tornati dall’Erasmus

Durante il workshop, i partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare testimonianze dirette di giovani che hanno partecipato a varie iniziative del programma Erasmus+, e scoprire come candidarsi per scambi ed esperienze in tutta Europa, alcune della quali sono accessibili già dai 13 anni.

Inoltre Nadia Pieri, studentessa dell’Università dell’Insubria che per tre mesi ha fatto un tirocinio all’Istituto Italiano di Cultura di New York, condividerà la sua esperienza come giovane corrispondente da New York durante un tirocinio svolto presso l’Istituto Italiano di Cultura.

L’evento rappresenta un’importante occasione per approfondire le opportunità offerte dal programma Erasmus+ e per ispirare i giovani a cogliere nuove esperienze formative all’estero.

Il servizio InformaGiovani di Marnate

Il servizio InformaGiovani è il luogo dedicato ai giovani che offre informazioni utili per orientarsi su: mondo della formazione, ingresso nel mondo del lavoro, mobilità europea e partecipazione alla vita cittadina. Inoltre promuove il protagonismo giovanile supportando la realizzazione di iniziative gestite direttamente dai giovani. Questo servizio si inserisce nella rete di servizi coordinata dalla Provincia di Varese. L’ufficio InformaLavoro, realizza un servizio “one to one” gratuito che fornisce informazioni e supporto per l’orientamento professionale e la ricerca attiva del lavoro. Questo servizio rappresenta un punto di incontro tra il tessuto imprenditoriale locale e i lavoratori, e opera in stretto coordinamento con l’Amministrazione Comunale, il settore Servizi Sociali e il Centro per l’Impiego. Questi 2 servizi sono inseriti all’interno del Polo Lavoro sito in via Italia 159 a Marnate, che comprende uno spazio coworking e conferenze con smart TV integrata, aperto alla cittadinanza, alle