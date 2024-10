A scuola si imparerà a usare il telaio grazie ai ragazzi disabili del Gruppo Amicizia

Quando si incrociano due mondi diversi, può avvenire qualcosa di magico. Il mondo dell’infanzia e quello della disabilità avranno modo di unirsi in momenti ricchi di significato grazie ad un progetto che nasce a Gorla Minore e, grazie alla Fondazione comunitaria del Varesotto, regalerà emozioni.

La cooperativa sociale Gruppo Amicizia sta infatti portando avanti un’iniziativa che affonda le mani nei lavori del passato, riscoprendone il fascino. I ragazzi disabili del gruppo, infatti, mostreranno ai bambini delle scuole primarie la tecnica del lavoro al telaio, fulcro di uno dei laboratori del centro.

Questa la descrizione dell’iniziativa:

Il progetto “Il telaio degli intrecci” nasce dal desiderio di creare incontri formativi sul territorio, che possano essere stimolo di crescita personale per le persone diversamente abili che frequentano quotidianamente i servizi della Cooperativa Sociale Gruppo Amicizia. Il titolo vuole richiamare sia il lavoro che verrà prodotto concretamente, sia la rete di relazioni che sarà possibile tessere attraverso l’attuazione di questo progetto. Quindi intreccio di storie, di opportunità, di occasioni.

La proposta è quella di organizzare un percorso laboratoriale dedicato alla scuola primaria, durante il quale gli utenti del Centro Socio Educativo “Cardinal Ferrari”, affiancati da un operatore, guideranno i bambini nell’apprendimento di una tecnica di tessitura a livello base. L’aspetto educativo viene affiancato da quello culturale, nell’intenzione di portare nella scuola la conoscenza di uno strumento che ha radici importanti nel nostro territorio, il telaio. L’industria tessile è stata una fondamentale risorsa per tante famiglie italiane ed è tuttora un’eccellenza della nostra penisola, che cerca di tutelare il made in Italy, e che sempre di più investe sulla produzione sostenibile. Fino al secolo scorso in diverse famiglie era abbastanza frequente avere un telaio da terra o una macchina da cucire, strumenti che per i bambini di oggi sono quasi sconosciuti. Con il “Telaio degli intrecci” i bambini potranno avvicinarsi al mondo della tessitura divertendosi, mentre gli utenti della Cooperativa potranno sperimentarsi nel trasmettere conoscenze ed abilità manuali acquisite. I semplici manufatti saranno creati anche con fili di recupero, alla cui raccolta verranno coinvolti anche i bambini, per trasmettere la cultura del riutilizzo e del riciclo dei materiali.

I ragazzi della cooperativa sociale Gruppo Amicizia

Un’occasione d’oro, di scambio e di crescita, che inizierà a gennaio e che, per essere concretamente attivata, ha anche bisogno di tutto il sostegno possibile. Per questo è stata organizzata una cena, che si terrà il prossimo 19 ottobre al Collegio Rotondi.

La cena di beneficenza rappresenterà una vera e propria raccolta fondi a favore della Cooperativa per finanziare diversi progetti in corso di attuazione, primo fra tutti “Il telaio degli intrecci”.

Tale iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, che raddoppierà i fondi raccolti. La Cooperativa gorlese ha aderito al bando “30 giorni per donare” indetto da tale Fondazione, con lo scopo di sensibilizzare le persone al tema e all’importanza del “dono”. Per il gruppo rappresenterà quindi un grande aiuto che andrà a sostegno delle iniziative a favore dei nostri utenti. Nella locandina il link che permetterà di aderire all’iniziativa. Qualora non si potesse partecipare alla cena è comunque possibile fare una donazione, il cui valore verrà in egual modo raddoppiato.

Per partecipare all’evento è richiesto un contributo minimo di 30 euro a persona, da bonificare secondo quanto riportato nel volantino. Per maggiori dettagli: chiamare al numero 0331 604570 o inviare una mail all’indirizzo gruppoamicizia@gruppoamicizia.it