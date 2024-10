A teatro con gli Alpini di Uboldo: al San Pio la vita di don Gnocchi, un santo con la penna

Venerdì 11 ottobre il gruppo Alpini di Uboldo ha organizzato una rappresentazione teatrale, dove sarà raccontato uno stralcio della vita di Don Carlo Gnocchi.

“Un Santo con la penna” è un lavoro narrativo che ripercorre uno degli episodi più tragici della seconda guerra mondiale: la terribile ritirata di Russia che costò la vita a 100 mila soldati italiani, molti dei quali alpini, ma che coinvolse ben 229 mila soldati italiani, mandati allo sbaraglio dal regime fascista. Tra questi c’era anche il giovane sacerdote don Carlo Gnocchi.

Nel 1940, quando l’Italia entra in guerra e molti giovani studenti vengono chiamati al fronte, nacque in don Carlo il forte desiderio di essere non solo un maestro di dottrina, ma soprattutto un testimone di vita. Da qui la decisione di seguire i suoi ragazzi come cappellano volontario. Prete in guerra ma non “di” guerra, affronta con la divisione alpina Julia le montagne dell’Albania e della Grecia e poi il gelo della Russia con gli alpini della Tridentina. Una terribile esperienza bellica, il dramma della ritirata di Russia, da cui si salva per miracolo.

L’11 ottobre alle 09,30, al Cinema Teatro San Pio (in piazza Conciliazione 2) la rappresentazione per gli alunni delle scuole di Uboldo, mentre alla sera alle 21 lo spettacolo sarà dedicato a tutta la cittadinanza di Uboldo, alle cariche istituzionali e alle rappresentanze di sezione.

Ingresso gratuito