A8 Milano – Varese: chiusure notturne dello svincolo di Castellanza

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Varese, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di lunedì 7 e martedì 8 ottobre, con orario 21:00-5:00;

-nelle due notti di venerdì 11 e sabato 12 ottobre, con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia, per la chiusura dell’entrata verso Milano:

nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 ottobre, in considerazione della chiusura, nella stessa notte e sulla stessa A8, del tratto Fiera Milano-Castellanza verso Varese, con chiusura dell’entrata di Legnano in entrambe le direzioni, Milano e Varese, si consiglia di immettersi sulla SP527 verso Rescaldina-Uboldo-Saronno ed entrare in A9 verso Lainate, per poi immettersi sulla A8 in direzione del capoluogo lombardo;

nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 ottobre, in considerazione della chiusura, nella stessa notte e sulla stessa A8, del tratto Legnano-Gallarate, verso Varese, con chiusura dell’entrata di Legnano in entrambe le direzioni, Milano e Varese, si consiglia di immettersi sulla SP527 in direzione Rescaldina-Uboldo-Saronno, entrare in A9 verso Lainate, per poi immettersi sulla A8 verso Milano;

nelle due notti di venerdì 11 e sabato 12 ottobre: Legnano; per la chiusura dell’uscita da Varese: Busto Arsizio.