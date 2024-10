Ad Albizzate è sempre festa

Dopo la settimana della festa compatronale, Albizzate non si ferma e propone un weekend ricco di eventi.

Venerdì ad aprire il programma sarà il teatro, con la Compagnia della Crocetta che in Sala Piotti propone lo spettacolo Casa mia moglie tua, una brillante commedia per una serata dedicata ad Alberto Cavallini.

La giornata di sabato sarà particolarmente ricca e vedrà già dal mattino la riapertura in Sala Reni della Mostra fotografica antologica in memoria di Franco Restelli; questa, inaugurata in occasione della Festa della Madonna del Rosario, raccoglie alcuni tra gli scatti più rappresentativi di una persona che, per anni, è stata una presenza importante per tutta la comunità.

Sempre dal mattino e per tutto il weekend sarà anche possibile aderire alle Giornate FAI d’autunno, che saranno l’occasione per visitare un tesoro artistico e uno industriale, ovvero l’Oratorio Visconteo, gioiello del XIV secolo, e lo stabilimento industriale della Vibram s.p.a., eccellenza del territorio. La serata invece sarà allietata dalla musica classica, grazie al terzo concerto del festival Reviviscenze musicali, che per l’occasione presenta un omaggio a Puccini nel centesimo anniversario della morte, riproponendo brani della Tosca, Manon Lescaut e Madama Butterfly.

Domenica 13, alle iniziative già in essere dal giorno precedente, si aggiungono le Vecchie Glorie e gli Alpini, che propongono un evento in sinergia presso l’Area Feste: si parte col raduno di auto e moto d’epoca, un breve tour e poi l’esposizione, quindi il pranzo alpino e la castagnata, sempre curata dalle penne nere.

Emanuela Bettega, Presidente Pro Loco Albizzate: «Ancora una volta ad Albizzate non ci si risparmia e, dopo i festeggiamenti per la nostra compatronale, ci attende un altro weekend intenso. È bello vedere come le associazioni siano realmente il cuore pulsante di questa comunità e invito tutti gli albizzatesi ad uscire di casa e a godere di queste possibilità di condivisione».

Federico Maggio, Assessore alla Cultura: «Una realtà è attiva se le persone che la compongono credono che lo possa essere e, per questo, si impegnano e investono il loro tempo in servizio e con creatività. È bello notare come questo weekend avremo un mix di eventi tra quelli ormai tradizionali e alcuni invece proposti per la prima volta, sintomo di un impegno che si rinnova ed è contagioso».

Programma:

Venerdì 11 ottobre:

Casa mia moglie tua, spettacolo teatrale, Sala Piotti, ore 21.00. Ingresso libero

Sabato 12 ottobre:

Giornate FAI d’autunno, Oratorio Visconteo e Vibram, ore 10.00-18.00. Ingresso libero.

Mostra antologica in ricordo di Franco Restelli, sala Reni, ore 10.00-12.00 e 15.00-18.00.

Ingresso libero.

Reviviscenze musicali, omaggio a Puccini, Sala Piotti, ore 21.00. Ingresso libero.

Domenica 13 ottobre:

Auto e moto d’epoca, Area Feste, dalle ore 8.00 ritrovo e iscrizioni.

Giornate FAI d’autunno, Oratorio Visconteo e Vibram, ore 10.00-18.00. Ingresso libero.

Mostra antologica in ricordo di Franco Restelli, sala Reni, ore 10.00-12.00 e 15.00-18.00.

Ingresso libero.

Una domenica con gli Alpini, Area Feste, dalle 12.30 pranzo, dalle 14.30 castagnata.