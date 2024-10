Ad Azzate il campionato regionale giovanile di scacchi: 40 squadre lombarde si sfidano per il titolo

Domenica 27 ottobre la palestra di Via Colli ad Azzate sarà teatro del Campionato Regionale Giovanile di Scacchi a Squadre, un evento di rilievo per l’intero movimento scacchistico lombardo.

Organizzato dalla Scuola Scacchi “Le Torri di Azzate” e dalla Società Scacchistica Gallaratese, con il supporto del Comitato Lombardo della Federazione Scacchistica Italiana (FSI), il torneo vedrà la partecipazione di circa 40 squadre, provenienti soprattutto dalle province di Bergamo, Brescia, Milano e Varese.

«Diviso per fasce d’età (U10, U12, U14, U16, U18), il campionato coinvolgerà circa 200 giovani atleti, ciascuna squadra composta da quattro giocatori e due riserve – spiega Gianmarco Beraldo, insegnante della scuola scacchi di Azzate- Le partite si svolgeranno su cinque turni a tempo rapido di 20 minuti, con un incremento di 10 secondi a mossa per ciascun giocatore. I primi due turni si terranno al mattino a partire dalle 10:30, mentre i restanti tre avranno luogo nel pomeriggio, con l’ultimo turno fissato per le 17:30».

Durante ogni turno, le squadre si affronteranno in quattro partite simultanee e vincerà la squadra che accumulerà il punteggio più alto. La classifica finale sarà determinata dal numero complessivo di sfide vinte, con la squadra vincente di ciascuna fascia che sarà incoronata campione regionale. Al termine, le prime tre squadre di ogni categoria e i migliori giocatori saranno premiati.

«Inizialmente riservato a 30 squadre, il torneo ha superato le aspettative arrivando a ospitarne 40, grazie all’interesse crescente verso gli scacchi nella regione – continua Beraldo -. È la prima volta che una manifestazione di questo genere si tiene nella provincia di Varese, e ogni circolo della zona – tra cui Varese, Gallarate, Cocquio e Seprio – parteciperà con le proprie squadre, un segnale forte dell’impegno congiunto tra i vari circoli per diffondere il gioco tra i giovani».

Il Comune di Azzate ha concesso il proprio patrocinio e il sostegno per garantire il successo della manifestazione, così come i genitori dei giovani scacchisti locali che hanno offerto supporto organizzativo e logistico, dall’allestimento dell’area ristoro alla preparazione di omaggi di benvenuto per gli ospiti. Per chi accompagnerà i giovani giocatori, la Pro Loco di Azzate ha programmato una visita guidata della cittadina e organizzato convenzioni con i locali per dare a tutti la possibilità di vivere una giornata piacevole tra cultura e gioco.