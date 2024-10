Ad Olgiate Olona arriva “Il collezionista di Ossa” e il suo autore: Jeffery Deaver e i suoi thriller

Lunedì 4 novembre alle 21 il Cinema Teatro AREA101, grazie alla Biblioteca di Olgiate Olona, ospiterà Jeffery Deaver, uno dei più importanti autori di thriller del mondo.

Deaver presenterà il suo ultimo libro “La mano dell’orologiaio” che vedrà ancora una volta protagonista l’investigatore Lincoln Rhyme ma anche uno dei sui principali obiettivi, “L’Orologiaio”: nel libro infatti a quasi vent’anni dal loro primo incontro, Lincoln Rhyme e l’Orologiaio sono giunti alla resa dei conti. Accompagnato come sempre da Amelia Sachs, il celebre detective si troverà di fronte a un nuovo complicatissimo piano mortale progettato dal suo nemico giurato, in una New York sprofondata dal caos.

Un autore da 50 milioni di copie

Prolifico autore internazionale di best seller, in particolare romanzi gialli e thriller, Jeffery Deaver ha venduto in 150 paesi in tutto il mondo e tradotti in 25 lingue diverse. Ha scritto finora oltre 50 libri, ,e ne ha venduto 50 milioni di copie. Dal suo romanzo “Il collezionista di ossa“, il primo della serie di Lincoln Rhyme, è stato tratto l’omonimo film del 1999 con Denzel Washington e Angelina Jolie.

Durante l’incontro di Olgiate Olona, che sarà moderato da Amanda Colombo, i suoi lettori avranno l’occasione di conoscere uno degli autori più prolifici del panorama letterario internazionale e scoprire i segreti che stanno dietro le sue creazioni, oltre ad avere la rarissima occasione di farsi firmare una copia di uno dei suoi libri.

L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti, ma la prenotazione – dato il personaggio – è ovviamente obbligatoria e opportuna: lo si può fare via email all’indirizzo biblioteca@comuneolgiateolona.it o chiamando il numero 0331.641560. L’evento è realizzato in collaborazione con Incipit Eventi.