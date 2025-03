Incidente all’alba a Olgiate Olona, due ventenni in ospedale

Sono finiti contro il guardrail all’alba di domenica 9 marzo, intorno alle 4.30 di mattina. Due ventenni, un ragazzo di 21 e una ragazza di 22 anni, sono finiti in ospedale a Legnano dopo essersi schiantati con la loro auto in via Brennero a Olgiate Olona. Sul posto i mezzi di soccorso, i carabinieri di Busto Arsizio e i vigili del fuoco.