Aggiungi un posto a tavola, a Cazzago Brabbia si mangia in piazza

La festa che ha animato Cazzago Brabbia si è conclusa con successo, lasciando una sensazione di comunità ritrovata.

Galleria fotografica A Cazzago Brabbia una tavolata in paese per pranzare tutti insieme 4 di 13

Il momento più apprezzato della giornata è stato il pranzo conviviale: una lunga tavolata si è snodata per le vie del centro storico, da via San Carlo all’inizio di via Piave, dove residenti e visitatori hanno potuto gustare insieme i prodotti delle attività locali. Un’occasione per socializzare e riscoprire il piacere di stare insieme, come auspicava il sindaco Davide Bossi, ideatore dell’iniziativa.

Hanno risposto alla proposta dell’amministrazione comunale, le attività del paese: il ristorante Bon, il Bar San Carlo, la Darsena 350 e la pasticceria Valeria hanno proposto i loro prodotti tipici, offrendo a tutti la possibilità di acquistare sul posto e sedersi a tavola senza bisogno di prenotazione.

Accanto al grande pranzo, la giornata è stata arricchita da visite guidate al lavatoio restaurato, laboratori per i più piccoli, momenti di intrattenimento musicale e artistico, e la proiezione del documentario sulle tradizioni cazzaghesi, che ha offerto un viaggio emozionante nella storia e nella vita del borgo.