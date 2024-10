Ai Molini Marzoli di Busto Arsizio una giornata dedicata al lavoro: colloqui e contatti con le aziende, ecco come fare

Il Centro per l’impiego di Busto Arsizio (servizio della Provincia di Varese) in collaborazione con il Comune di Busto Arsizio e con le agenzie per il lavoro Synergie e Umana organizza una giornata interamente dedicata al lavoro con la possibilità di fare colloqui di selezione su concrete opportunità di impiego in diversi settori.

L’evento si svolgerà il 22 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 17:00 presso la Sala Tramogge dei Molini Marzoli di Busto Arsizio – Via Molino 2 – Busto Arsizio. È importante presentarsi al colloquio con il proprio CV aggiornato (anche più di una copia). Per prenotare la propria partecipazione è necessario iscriversi al form entro il 17 ottobre alle ore 12:00 tramite QUESTO LINK

Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti.

Le persone che sono in cerca di un impiego avranno la possibilità di conoscere le posizioni di lavoro disponibili, consegnare il proprio CV e sostenere un colloquio con gli operatori del Cpi, di Synergie e Umana, durante il quale potranno presentarsi e candidarsi alle offerte di lavoro attive in quel momento. Ci saranno opportunità di lavoro specifiche per i lavoratori disabili.

Le posizioni richieste sono le seguenti:

 addetto vendita

 elettricista/idraulico, operai specializzati settore edile

 impiegato amministrativo

 contabile e/o fiscale

 amministrazione del personale

 impiegato ufficio acquisti/impiegato commerciale

 magazziniere/magazziniere con mansioni impiegatizie

 operai generici

 operai specializzati per i settori tessile e confezioni, metalmeccanico, gomma plastica, chimico, aeronautico

 educatore, servizi alla persona/addetto pulizie

 addetto cucina, addetto bar e sala

Oltre alla possibilità di svolgere dei colloqui, durante la mattinata sarà possibile ascoltare alcune delle aziende del territorio raccontarsi in brevi presentazioni, nonché conoscere i servizi che supportano localmente chi cerca lavoro grazie ai servizi proposti dal centro per l’impiego e dagli sportelli Informagiovani/Informalavoro del nostro territorio.

Inoltre, orientatori specializzati nell’accompagnamento al lavoro saranno a disposizione per fornire una consulenza personalizzata sul curriculum e sugli strumenti da utilizzare nella ricerca di lavoro.

Una volta iscritti al form, un operatore vi contatterà per definire l'orario esatto dei colloqui relativi ai profili professionali selezionati.

Per garantire a tutti la possibilità di svolgere i colloqui desiderati è richiesta la massima puntualità.

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile far riferimento al Centro per l’impiego di Busto Arsizio alla mail presel.cpibusto@provincia.va.it indicando nell’oggetto: JOB DAY 22/10 o telefonare al numero 0331-635952.