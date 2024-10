Aiuto compiti elementari e medie: scopri i nuovi doposcuola di RepeatME a Varese e il programma di potenziamento

Situato nel centro di Varese, RepeatME è un punto di riferimento nell’educazione. Con una vasta gamma di proposte didattiche per ogni grado di istruzione e per tutte le materie, il nostro centro è animato da un team di giovani entusiasti e insegnanti qualificati, che forniscono ripetizioni per ogni indirizzo scolastico.

Oltre a offrire ripetizioni, ci occupiamo di recupero anni scolastici e di orientamento educativo, garantendo un supporto completo per la crescita accademica degli studenti.

Quest’anno, siamo entusiasti di annunciare il lancio dei nostri nuovi servizi doposcuola per studenti delle scuole primarie e secondarie. Questi programmi sono stati pensati per rispondere specificamente alle esigenze degli studenti di oggi, combinando l’apprendimento accademico con attività stimolanti e creative.

AVVENTURAMENTE, il doposcuola per le scuole primarie di Varese (aiuto compiti scuole elementari)

Dedicato ai bambini delle elementari, il nostro doposcuola offre un rinforzo mirato in materie chiave come matematica, scrittura e tecniche di studio.

L’orario è dalle 14:30 alle 16:30 con possibilità di estensione e si svolge tre volte a settimana (martedì, giovedì e venerdì) da ottobre a maggio.

Gli studenti saranno coinvolti in attività ludico-ricreative dopo aver completato i compiti, e un piano mensile delle attività verrà regolarmente redatto. Offriamo anche un servizio navetta per il trasporto da e per RepeatMe.

Martedì, giovedì e venerdì pomeriggio

dalle 14:30 alle 16:30 (con possibilità di estensione)

Possibilità di organizzare navetta

PASSI DA GIGANTE, il doposcuola per le scuole secondarie a Varese

Il programma di dopo scuola per le scuole medie si svolge dalle 14:30 alle 16:30, e si incontra tre volte a settimana (lunedì, mercoledì e giovedì) da ottobre a maggio. Gli studenti possono completare i compiti e partecipare a laboratori che includono scienza, arte e tecnologia, in un ambiente che promuove lo sviluppo di competenze sociali e personali.

Entrambi i programmi si svolgono in un ambiente sicuro e accogliente, con educatori qualificati e appassionati che sono impegnati a fornire un’istruzione di qualità e a ispirare gli studenti.

Lunedì, mercoledì e giovedì pomeriggio

dalle 14:30 alle 16:30 (con possibilità di estensione)

Possibilità di organizzare navetta

Unisciti a Noi! Il doposcuola di RepeatME è la soluzione ideale per superare tutte le difficoltà nelle materie scolastiche dei tuoi figli. Con il supporto settimanale dei nostri educatori e insegnanti, ogni sfida diventa un’opportunità di apprendimento.

Non perdete l’opportunità di dare ai vostri figli un’esperienza educativa arricchente e divertente che farà la differenza nel loro percorso scolastico.

SENTIERI CREATIVI: percorso di potenziamento scuola primaria

Il nostro programma “Sentieri Creativi” è stato ideato per andare oltre il tradizionale doposcuola, offrendo ai bambini la possibilità di esplorare e sviluppare una vasta gamma di competenze. Concentrandoci su attività che migliorano le capacità logico-matematiche, stimoliamo le abilità di scrittura e creatività, rafforziamo la comprensione e l’analisi dei testi, e insegniamo metodi di studio efficaci e personalizzati.

Questo percorso è disegnato per incoraggiare i giovani studenti a pensare in modo più innovativo e critico, dotandoli degli strumenti necessari per eccellere sia in ambito scolastico sia nella vita quotidiana. Attraverso “Sentieri Creativi”, offriamo un ambiente stimolante dove i bambini possono sviluppare la loro curiosità e passione per l’apprendimento in modo divertente e coinvolgente. Iscrivi tuo figlio a “Sentieri Creativi” e lascia che il suo viaggio verso la crescita creativa e cognitiva abbia inizio.