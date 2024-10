Al via la nuova stagione teatrale del Teatro Italia di Germignaga

L’anteprima di stagione del Teatro Italia di Germignaga sarà affidata ad Antonio Catalano che, accompagnato dal Corpo Musicale di Santa Cecilia di Germignaga diretto dal M° Campagnani, venerdì 25 ottobre alle ore 21.00 porterà in scena “Il Vangelo raccontato da un asino patentato”.

Antonio Catalano, figura di spicco del teatro italiano, fondatore della Casa degli Alfieri e punto di riferimento artistico per molti, è attore, scrittore, artista che ha esposto le sue opere anche alla Biennale di Venezia, e “poeta della meraviglia” porterà in scena un racconto poetico e carico di umanità sul Vangelo. «È un lavoro cui tengo molto» dice Antonio Catalano «Ha avuto una lunga maturazione, ci ho lavorato per tre anni, anche più, ma era un’esigenza che sentivo da molto tempo».

Alternando il registro comico con quello drammatico, in questo suo intenso spettacolo Antonio Catalano ripercorre i passi più noti del Vangelo, come la Natività, il discorso della montagna, l’ultima cena ed altri, rivisitandoli occhi pieni di meraviglia. In questa narrazione la storia della Salvezza è strettamente legata al rapporto dell’uomo con la terra: vivere con speranza l’attesa del frutto, vedere il seme morire nella terra e poi rinascere e soprattutto guardare al mondo con fragilità e tenerezza. Una sequenza di spaccati di vita semplice, proposti con la spontaneità di un “asino” che, tra espressioni ingenue e sgrammaticate, dà voce alla bellezza profondamente poetica degli ultimi. «È stata una sfida raccogliere con tenerezza il racconto dei racconti, il Vangelo, e riflettere su ciò che è divino, sulla bellezza, sulla fragilità degli uomini e sulla meraviglia» spiega ancora Catalano.

Ad affiancarlo in scena, con un organico composto da trentacinque elementi, il Corpo Musicale di Santa Cecilia di Germignaga, uno dei più longevi d’Italia: ha infatti ampiamente superato i due secoli di continua attività, iniziata nel lontano 1810. Durante la serata sarà possibile acquistare anche l’abbonamento alla stagione che vedrà alternarsi sul palco del teatro germignaghese rinomati maestri della scena contemporanea quali Marco Baliani e alcune fra le più interessanti realtà teatrali del panorama nazionale.

Tutto questo mantenendo il prezzo del biglietto contenuto, per permettere di poter avvicinare al teatro il più ampio pubblico possibile. Ritorna anche, sempre nell’ottica di una sostenibilità culturale, il servizio di babysitting gratuito organizzato dalla Parrocchia di Germignaga per bambini dai 5 ai 14 anni. Le prenotazioni vanno effettuate entro giovedì 24 ottobre alle ore 12:00. Il servizio di babysitting avrà luogo presso i locali dell’O.P.A.A.R. in Via G. Mameli al n. 38, a meno di cento metri a piedi dal Teatro. Si rinnova, infine, anche l’iniziativa “abbonamento/biglietto sospeso” ovvero la possibilità di acquistare e donare un abbonamento o un biglietto a chi si trovasse nella condizione di non poter acquistare il biglietto in collaborazione con Comune di Germignaga con le proprie risorse economiche. Per conoscerne le modalità contattare la segreteria della Parrocchia di Germignaga o l’ufficio servizi sociali del Comune di Germignaga.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Evento speciale, fuori abbonamento, venerdì 25 ottobre: biglietto unico € 15

Spettacoli in stagione: biglietto unico € 15

Abbonamento stagione: 6 spettacoli € 75

Info e prenotazioni: 339 129 1433 (dalle 12.00 alle 18:00) – email: direzioneyoukali@gmail.com

Ritiro biglietti e abbonamenti presso il Teatro Italia dalle ore 17:00 il giorno degli spettacoli Cinema Teatro Italia, Via G. Mameli n.20, Germignaga (VA)