“Più duri degli altri”, presentazione del romanzo a Germignaga

Sabato 22 marzo è in programma la presentazione del primo romanzo pubblicato da Claudio Marzanati, intitolato “Più duri degli altri”. L’autore lo definisce “un avvincente romanzo di attualità che si snoda dalla seconda metà degli anni 90 fin quasi ai giorni nostri, pur con significativi sguardi al passato che danno un più ampio respiro alla vicenda narrata. Come in un libro scritto a più mani, potrebbe apparire nella sua prima parte come il paradosso di due storie distinte fra di loro e lontanissime nei luoghi, che, solo nel tempo, si riuniscono con una sequenza incalzante di fatti e personaggi solo apparentemente secondari.

Leggere ‘Più duri degli altri’ significa immedesimarsi nella realtà di tante persone: giovani che hanno il loro grande sogno e lo perseguono con determinazione, uomini e donne che non si arrendono alle difficoltà della vita e proprio per questo sono più duri degli altri. Una storia dove la realtà viene presentata semplicemente come la vivono i protagonisti, senza messaggi o lezioni da impartire, ma solo da vedere e gustare come in una fiction, con i suoi colori, le sue emozioni e aggiungerei anche con la sua musica”.

Sabato 22 marzo ore 17.30 Ex Colonia Elioterapica Germignaga